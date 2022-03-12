Вконтакте помогает предпринимателям создавать сайты для бизнеса

Инструменты платформы Бизнес ВКонтакте позволяют бесплатно создать и открыть полноценный интернет-магазин. Фото: пресс-служба Вконтакте.

Социальная сеть Вконтакте поможет предпринимателям: компания объявила о создании подразделения по поддержке малого и среднего бизнеса. Сегодня на платформе Бизнес ВКонтакте пользователям доступны все необходимые инструменты для запуска и развития своего дела в Интернете. Используя их, можно создать полноценный сайт для своего предприятия.

- Понимая запрос и потребности предпринимателей в новых условиях, VK запускает направление поддержки малого и среднего бизнеса. Подразделение поможет максимально эффективно настроить свою страницу и организовать все процессы, - сообщили в пресс-службе Вконтакте.

Чтобы открыть свое дело в соцсети, достаточно пройти несколько несложных шагов. Для начала необходимо завести Вконтакте страницу бизнеса и заполнить информацию о товарах и предоставляемых услугах. Пользуясь специальным конструктором, на основе сообщества можно легко и бесплатно сделать собственный сайт. Когда он будет готов, владелец сайта получает короткую ссылку вида vk.link.

Инструменты платформы Бизнес ВКонтакте позволяют бесплатно создать и открыть полноценный интернет-магазин. На его площадке можно не только продавать товары, но и оказывать услуги. Магазин поддерживает интеграцию с уже существующими торговыми площадками через API. Платежи обрабатываются через VK Pay: этот сервис успешно взаимодействует с любыми картами российских банков. Для полноценной работы интернет-магазина предприниматели могут бесплатно подключить доставку товаров по всей стране через Boxberry и СДЭК по почте или курьерами. Этот вариант позволит продавать товары не только в своем регионе, но и за его пределами.

Чтобы сохранить Вконтакте уже существующих подписчиков с других платформ, можно применить бесплатный сервис создания коротких ссылок и генератор QR-кодов.

Для владельцев малого и среднего бизнеса в социальной сети круглосуточно работает служба поддержки. Предпринимателям оперативно поступает информация об обновлениях платформы и инструментов в сообществе ВКонтакте для бизнеса. Компания приняла решение дополнительно усилить службу поддержки, чтобы незамедлительно обрабатывать увеличившееся число обращений.