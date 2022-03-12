Парижский суд признал улики против Жерара Депардье весомыми. Его обвиняют в сексуальном насилии в отношении дочки друга

Шарлотт Арну обвинила Жерара Депардье в домогательствах. Фото: кадр из фильма.

Много было у французско-российского актера Жерара Депардье ролей, связанных с любовными делами. В картине «Вальсирующие» (1974) он и вовсе не стесняется всех видов и форматов отношений с дамами. Да и в жизни барышни всегда были без ума от харизматичного и любвеобильного артиста.

Громких конфликтов на этой почве обычно не возникало. Но в эпоху #metoo мир изменился. Теперь любой известный мужчина, когда-либо имевший контакт или флиртовавший с женщиной, рискует попасть под суд и обвинения в домогательствах. Так было с Харви Вайнштейном, Пласидо Доминго, Романом Полански, Вуди Алленом и многими другими.

Так же, похоже, будет и с Жераром. На днях апелляционный суд Парижа подтвердил: есть веские основания провести расследование в отношение актера, которого коллега Шарлотт Арну обвинила в домогательствах.

— Я жертва Депардье, — написала девушка в твиттере. — Я больше не могу молчать. Прошел уже год с тех пор, как ему было предъявлено обвинение. Он все еще работает, в то время как я выживаю. Жизнь проходит мимо меня уже три года. Жить в молчании — это все равно что похоронить себя заживо.

Арну объяснила, что заявление в жандармерию отнесла в 2018 году, однако тогда производство по делу было прекращено из-за отсутствия доказательств. Однако артистка не остановилась и продолжила подавать жалобы. Дело в итоге возбудили. Причина недовольства: обвинения в сексуальном насилии и домогательствах, которые случались, по словам Шарлотт, во время «неформальных репетиций». Тогда артистке было 22 года. Сообщается, что она довольно давно знакома с Депардье, который был другом ее отца. Жерар помогал артистке строить карьеру, а потом вот попал в немилость. 16 декабря 2020 года Депардье были предъявлены обвинения в изнасиловании.

Шарлотт Арну

— Следственная палата считает, что на данном этапе существуют серьезные или совпадающие улики, которые обосновывают продолжение расследования в отношении Депардье, — сказано в заявлении генерального прокурора Франции Реми Эйтца.

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