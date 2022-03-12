Украинские националисты чуть не потопили гражданское судно в Азовском море

Украинские военный открывают огонь по населенным пунктам, в которых находятся мирные граждане. Фото: REUTERS

Следственным комитетом России за день возбуждено несколько уголовных дел по фактам множественных артиллерийских и минометных обстрелов, а также факты применения тактического ракетного комплекса "Точка-У" со стороны представителей украинских вооруженных формирований по населенным пунктам, в которых находятся мирные граждане, и объектам критически важной гражданской инфраструктуры ДНР и ЛНР.

- В результате обстрелов Кировского, Куйбышевского, Петровского районов города Донецка, Горловки и Волновахи в ДНР, а также населенных пунктов Первомайск и Стаханов в ЛНР 3 мирных жителя, не участвующих в вооруженном конфликте, получили ранения различной степени тяжести. Повреждены и разрушены 77 жилых домов и административных зданий народных республик, в том числе повреждения получили дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов в Горловке, здания двух лечебных учреждений, один снаряд упал на территории школы в Куйбышевском районе Донецка, - перечислила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Также в Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело в связи с обстрелом 12 марта российского гражданского грузового судна "Сормовский 3064".

- В момент обстрела судно находилось на расстоянии 12 километрах севернее села Шабельское Щербиновского района Краснодарского края в акватории Азовского моря и направлялось из порта Республики Греция в морской порт Таганрога, - отметила Петренко.

По данным следствия в результате попадания снаряда в каюту старшего помощника капитана произошло возгорание судна. Благодаря действиям экипажа пожар был локализован, и судно покинуло акваторию в зоне поражения.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица из числа украинских военнослужащих, причастных к этому нападению.

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