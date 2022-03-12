Обломки украинского «Стрижа» проверяют на биологическую опасность

В хорватском Загребе упал украинский военный беспилотник советского производства Ту-141 проекта «Стриж». Фото: REUTERS

Информационные агентства показывают растерянное лицо премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича на фоне глубокой воронки от падения украинского военного беспилотника советского производства Ту-141 проекта «Стриж».

Такие летающие "объекты" остались на вооружении 321-ой отдельной эскадрилье беспилотных самолетов-разведчиков на Западной Украине, а также военных музеях Винницы и Киева. Сам видел похожий только в экспозиции подмосковного Музея Техники Вадима Задорожного.

Хорватский премьер-министр на месте происшествия заявил, что беспилотник размером в трамвайный вагон всего за семь минут со скоростью 700 километров в час незаметно пронесся через несколько европейских границ (венгерскую, румынскую, хорватскую), которые по идее должны охраняться противовоздушной обороной НАТО, а затем упал в популярном месте отдыха хорватской молодежи в Загребе.

Воронка на месте падения военного дрона в жилом районе Загреба. Фото: REUTERS

- У нас тут 4,5 тысячи студентов, ресторан, ночной клуб, другой ресторан, мост через Саву, жилые дома в 200 метрах. В этом большом несчастье у нас была удача, что никто не пострадал, повреждения получили лишь 40 припаркованных автомобилей, - сказал Пленкович, и отметил, что инцидент - явная угроза для всех-членов НАТО.

И не только НАТО. Такой же «Стриж» был сбит в Крыму. Куда летели "Стрижи" будут разбираться специалисты. Но любопытная деталь: беспилотник упал в Загребе 10 марта, а только 12 марта к месту падения позволили приблизиться первым лицам.

Как стало известно KP.RU фрагменты украинских «Стрижей» собрали и отправили на экспертизу. Прежде чем допустить на место гражданских людей было решено проверить место на наличие биологической опасности. И небезосновательно. Кто знает, что могло находиться в тормозных парашютах "Стрижей".

Напомним, ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил на брифинге Минобороны России озвучил новый анализ материалов, которые говорят о реализации США и ряда стран НАТО ряда военно-биологических программ на территории Украины.

Документы подтверждают, что Пентагон проводил эксперименты по возможности заноса через границы государств различными видами диких птиц возбудителей сибирской язвы, чумы, лептоспироз, бруцеллеза, коронавирусов и филовирусов с помощью разных насекомых.

На пернатых цепляли GPS-трекеры с солнечными батареями, по которым сотрудники биолабораторий США с территории Украины отслеживали их миграцию по территории России и других стран.

- Стали известны подробности проекта UP-4, который реализовывался с участием лабораторий Киева, Харькова и Одессы и был рассчитан на период до 2020 года. Его целью являлось изучение возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа H5N1, летальность которого для людей достигает 50 процентов, а также болезни Ньюкасла. Анализ полученных материалов подтверждает факт передачи из биолаборатории в Харькове за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей - блохами и клещами, - Игорь Кириллов предъявил СМИ документы, которые передали с Украины.

Представитель Минобороны России отметил, что аналогичные исследования проводились в 40-х годах прошлого столетия при создании компонентов биологического оружия японским отрядом- 731, члены которого впоследствии скрылись в США от преследований за военные преступления. Похоже, что они успели воспитать в Америке своих последователей, которые продолжают разрабатывать запрещенное международными конвенциями биологическое оружие. Непростое оружие. То, которые действует избирательно на отдельные этносы.

Стало известно, что из Украины в США передавались биологические образцы украинских граждан, относящихся к славянскому этносу.

- Интерес США к способам дестабилизации эпидемиологической обстановки является одним из самых безрассудных и безответственных, так как не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации, - отметил Кириллов. - Это подтверждается ходом пандемии новой коронавирусной инфекции, возникновение и особенности которой вызывают много вопросов.

Косвенно эти исследования на Украине подтвердила заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд.

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