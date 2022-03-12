Жители Киева просят Россию прийти на помощь

Гражданское население украинских городов вынуждено выживать в нечеловеческих условиях. Фото: REUTERS

- Прошу спасите мою сестру с двумя малолетними детьми. Они находятся в Киеве. Маршрут гуманитарного коридора Киев – Чернобыль небезопасен. Боевики не выпускают. Чаты с сестрой в мессенджерах и информация о предоставленных коридорах блокируются украинскими спецслужбами. Сестра выезжать на Запад Украины и далее в Польшу и получать статус беженца не хочет. Прошу помочь, - процитировал одно из сегодняшних обращений о помощи начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник заявил, гражданское население вынуждено выживать в нечеловеческих условиях: без тепла, электричества, водоснабжения, продуктов питания и медикаментов. Украинские националисты минируют дороги, совершают подрывы жилых домов, оборудуют в них свои огневые точки. Размещают вооружения в жилых кварталах, больницах, школах, детских садах. Занимаются квартирными рейдами и мародерством. При сопротивлении расстреливают мирных жителей.

- Все это происходит на глазах живых свидетелей, которые рано или поздно расскажут миру всю правду об этой трагедии.

В этой лжи киевские власти заставляют находиться круглосуточно тысячи человек. Люди находятся на грани отчаяния, а официальный Киев, зная истинное положение дел на "земле", продолжает цинично, через украинские СМИ утверждать, что гуманитарная катастрофа создается российской армией, - отметил Мизинцев.

Горожане просят координационный штаб вытащить их из Киева и Мариуполя. Только за истекшие сутки зафиксировано 19 963 таких обращений, а всего их уже 2 638 989 с конкретными фамилиями и адресами из практически двух тысяч населенных пунктов Украины.

- В настоящее время завершается гуманитарная операция по эвакуации 130-ти иностранных граждан на херсонском направлении. Они доставляются через Крым в город Новороссийск для последующего убытия на родину, - сообщил новости Мизинцев и поблагодарил митрополита Запорожского и Мелитопольского Луку, который предупредил наших военных о готовности вывезти часть мирного населения и иностранных граждан из Мариуполя на 50-ти автобусах.

Правда при попытке организовать эвакуацию под шквальный минометный огонь попали формирования Донецкой Народной Республики. Националисты узнали о гуманитарной операции и не дали вывезти граждан.

По данным объективной обстановки в заложниках у украинских неонацистов в качестве "живого щита" остаются более 6900 граждан из 16 иностранных государств, а также экипажи более 50-ти иностранных судов, которые заблокированы в морских портах в связи с созданной Украиной, в нарушение международного гуманитарного права, высокой минной опасностью в Азовском и Черном морях. Речь идет о гражданах Азербайджана, Греции, Грузии, Египта, Индии, Ливана, Сирии, Турции, Филиппин, Ямайки и ряда других стран.

ВНИМАНИЕ!

На официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации mil.ru в разделе "Специальная военная операция. Брифинги. Гуманитарное реагирование на Украине" ежедневно публикуется всю информация о результатах проведения гуманитарных акций, а также представляются актуальные маршруты гуманитарных коридоров. На всех пунктах встречи на российской границе организовано круглосуточное дежурство автобусных колонн, развернуты пункты временного размещения, предусмотрено горячее питание, места отдыха, круглосуточно дежурят медицинские бригады.

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