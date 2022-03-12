Премьера шоу «Холостяк» обернулась скандалом: участницы остались без денег и контрактов

В новом сезоне шоу «Холостяк» впервые будет два жениха и 21 участница. Фото: кадр ТНТ.

Формула успеха развлекательного телешоу чаще выходит такой – рейтинговые герои и тематика плюс скандал. Популярный проект «Холостяк» в лучшие свои годы презентовал именитых женихов – Алексей Воробьев, Тимур Батрутдинов, Егор Крид, Тимати и другие известные в шоу-бизнесе имена. По сценарию шоу звездный жених выбирает себе невесту из двух десятков красавиц – общается, организует свидания, узнает в разных ситуациях. В финале холостяк дарит невесте кольцо, а она стоит в свадебном платье и льет слезы, изображая надежду на продолжение отношений после эфира. Однако за восемь сезонов шоу в нашей стране ни один из холостяков после завершения съемок не построил отношений с выбранной им участницей. Этот факт ни раз давал поводы говорить о том, что перед нами разыгрывают захватывающий «романтический сериал». Во вторую субботу марта случилась премьера нового сезона «Холостяка». В девятом сезоне презентовали обновленный формат телепроекта. Телезрителям ближайшие 13 недель по субботам покажут уже отснятый в Мексике проект: строить отношения будут пытаться 21 красивая девушка и 2 очень приятных и обеспеченных парня.

За границей звезды в «Холостяке» не участвуют. Это была российская находка ради рейтингов телесмотрения – наш зритель охотнее наблюдал за телевизионными похождениями известных холостяков. В этом сезоне продюсеры, чтобы оживить проект запустили в эфир сразу двух женихов: оба неизвестны широкой аудитории. 27-летний бизнесмен Александр Гранков учился в Москве и Лондоне, а теперь живет в подмосковном доме и работает – он фермер, управляет собственной конюшней. 26-летний Димаш Адилет – блогер и предпринимателей, который с подросткового возраста учился и теперь живет Швейцарии. Димашу приписывали романы с Викторией Одинцовой и другими моделями, поэтому тут же возникли предположение – участие в проекте хороший повод для пиара. Завоевать внимание зрителей, когда в шоу нет звезд будет сложнее. Зато плюсов для продюсеров масса – не надо платить гонорар, не будет проблем с согласованием отснятого материала, не придется учитывать звездные требования на съемках. Найти и уговорить звезду для участия в таком проекта – дело сложное. Поэтому поклонники проекта будут переживать за выбор и приключения неизвестных, но весьма симпатичных молодых бизнесменов. После просмотра первого выпуска нашли плюс: наконец-то нет звездных понтов и прочей мании величия, свойственной нашим звездам шоу-бизнеса. Парни без звездной болезни и ведут себя по-человечески – даже искренне волнуются, общаясь с красивыми женщинами. «Ох, что же меня в пот так бросает!» - переживал холостяк Саша после очередного диалога.

Александр Гранков — завидный холостяк: богатый и симпатичный. Настоящий принц на белом коне для участниц. Фото: кадр ТНТ.

В это шоу девушки и парни приходят чаще всего ради пиара. Многие выпускницы «Холостяка» стали топовыми блогерами после выхода шоу. Самые успешные экс-участницы шоу - Дарья Клюкина и Виктория Короткова. Они монетизировали полученную на шоу узнаваемость в многомиллионные рекламные контракты, предварительно набрав армию подписчиц в инстаграме. Мы просмотрели страницы в инстаграме участниц нового сезона – многие девушки уже и агентов завели в надежде на рекламные контракты и новых подписчиков. Шоу уже отснято и смонтировано. Однако накануне премьеры «Холостяка» стало известно о блокировке в нашей стране социальной сети инстаграм с 14 марта 2022 года. Поэтому девушки, которые надеялись на раскрутку своих инстаграмов, благодаря эфирам «Холостяка» - со своими мечтами распрощались. Таким образом монетизировать популярность уже не удастся. Не будет новой волны подписчиков, большой аудитории – значит, скорее всего, не будет и рекламных контрактов. Для многих участниц это было важным моментом. Но ведь на шоу они пришли «встретить свою любовь» - вот и получат то, в чем убеждают телезрителей с экранов.

В отснятом минувшей зимой шоу красавицы шепчутся: «Соцсети в наше время это все!» Среди участниц – исключительно девушки модельной внешности. Много моделей, есть стилист, психолог с марафонами в соцсетях, предприниматель 23 лет от роду, бренд-менеджер, smm-специалист, блогер, телеведущая – все стандартно: красивые, молодые, худые, длинноногие. Одна красавицы ради участия в проекте с работы уволилась. Другая похвасталась, что в соцсетях (инстаграм и Тик Ток) зарабатывает в месяц от 1 до 5 миллионов рублей. Участницы шоу в своих инстаграмах эмоций по поводу его блокировки не скрывают. Психолог Эльвина переживает: «Снова всю ночь не спала из-за этих новостей по поводу блокировки инсты…»

В социальных сетях зрители уже злорадствуют: «опять одни блогерши-модели, которые любят отдыхать в Дубае», «накрутить подписчиков им теперь не получится», «почему все такие идеальные – как на подбор», «а есть не модели и блогеры, а люди нормальных профессией — юристы, врачи, учителя»… На телезрителях переживания участниц не отразятся. Для них новый сезон «Холостяка» обещает быть интересным из-за еще одного нововведения. Проект в прошлом году много критиковали: мужчины выбирают и оценивают женщин, а те и рады предстать во всей красе. Артистка Анна Хилькевич тогда сформулировала общественное негодование на тему унижения женщин «Холостяком»: «Для меня это выглядит, как «смотрины», где нужно «продать» себя. Я не знаю точно, что чувствуют участницы, но мне было бы адски дискомфортно и унизительно…» И вот новые правила: девушки теперь тоже хоть что-то, но решают. По крайне мере могут выбирать за «светленького или темненького» бороться в шоу. Эксперты прогнозируют приличные рейтинги у 9-го сезона шоу: развлекательных проектов на всех экранах и платформах стало меньше, поэтому «Холостяк» на ТНТ даже без звезд будут смотреть и обсуждать.

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