Изможденная и без бровей: Вернувшаяся на подиум Ирина Шейк ужаснула своим видом

Ирина Шейк. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирина Шейк вернулась на подиум: минувшим вечером русская красавица приняла участие в показе новой коллекции британского бренда Burberry в Лондоне. Поклонники уже успели соскучиться по Ирине, внезапно исчезнувшей из всех модных показов. Ее не было на недавних Неделях моды в Париже и в Милане. Многие решили, что Шейк специально убрали из показов в связи с событиями на Украине, ведь она – русская, а россиян сейчас на Западе, мягко говоря, не приветствуют. Однако Ирина все-таки появилась на показе Burberry, специально прилетев из Нью-Йорка.

Увидев Шейк на подиуме, поклонники были шокированы ее внешним видом. Фото: Инстаграм.

Россиянка продефилировала по подиуму в бофтортах и стеганой куртке. Кадрами с показа манекенщица поделилась в Инстаграме.

Ирина лишилась бровей. Фото: Инстаграм.

Увидев Шейк на подиуме, поклонники были шокированы ее внешним видом. Красавицу едва можно было узнать: Ирина выглядела очень изможденной. Возможно, свою роль сыграл грим, придуманный креативным директором Burberry Риккардо Тиши специально для показа. У всех моделей были обесцвечены брови, и выглядеть при этом нормально не удалось ни одной участнице дефиле. Даже такие признанные красавицы, как Белла и Джиджи Хадид, прошагавшие по подиуму вслед за Шейк, едва походили на себя.

Русская красавица приняла участие в показе новой коллекции британского бренда Burberry в Лондоне. Фото: Инстаграм.

Возможно, недавняя пауза в работе Ирины связана с переменами в ее личной жизни. Недавно папарацци сфотографировали ее в Лос-Анджелесе возле дома бывшего бойфренда – голливудского актера Брэдли Купера. Ирина заходила в дом с чемоданом в руках. Поклонники надеются, что модель решила воссоединиться с отцом своей дочери Леи и переехала к нему.

Ирину едва можно было узнать. Фото: Инстаграм.

После расставания ни Купер, ни Шейк так и не завели новых серьезных отношений. Хотя Ирине приписывали роман с экс-супругом Ким Кардашьян Канье Уэстом. В июне прошлого года западные таблоиды разразились сенсационной новостью: рэпер встречается с русской супермоделью. Папарацци сфотографировали пару вместе на Лазурном берегу.

Модель выглядела очень изможденной. Фото: Инстаграм.

Впрочем, спустя пару месяцев появились слухи об их расставании. Окружение музыканта поведало, что Ирина и Канье встречались около пяти месяцев, их чувства якобы сгубили слишком насыщенные рабочие графики.