Именем Шойгу! Украинские фейкометы провели сокращения в российской армии

Российский танк Фото: Александр КОЦ

ФЕЙК: Сергей Шойгу задним числом уволил всех офицеров, кто участвовал в спецоперации.

Такие новости тиражируют ряд СМИ, подкрепляя их фотографией приказа за подписью министра обороны.

НА САМОМ ДЕЛЕ: Документ — низкосортная фальшивка.

О том, что в документу указывается какой-то «пункт д 2», мы даже говорить не будем. Но штемпель министерства юстиции - это первая картинка по соответствующему запросу из интернета. Само собой в базе данных ни минюста, ни Минобороны приказа, который был бы зарегистрирован с таким номером просто нет. Больше того, последний номер под которым зарегистрирован документ в российском Минюсте — 67596. То есть до номера 98753 (какой стоит на «приказе») еще очень далеко.

Теперь про юрисдикцию: приказы по личному составу оформляются совершенно по-другому, также они имеют гриф «секретно» и регистрацию в Минюсте не проходят.

Ну и последний, наверное, даже главный аргумент — в подписи на документах в России всегда указывается фамилия, и инициалы имени и отчества (то есть С.К. Шойгу). А вот на Украине отчество в документах не указывают — там был бы как раз С. Шойгу. Так что источник фейка ясен, тем более, что мы уже разоблачали вброс про Сергея Лаврова, который «закрыл границы России» и там была та же проблема с подписью.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

Фото: Telegram

Фото: Telegram

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