Сотню мелитопольцев на площади выдали за многотысячный митинг

Фото: Telegram

ФЕЙК: «Мелитополь восстал против новой администрации»

"Тысячи мелитопольцев вышли на протест", "Улицы города заполнены возмущёнными людьми!", - с такими заголовками вышли украинские СМИ и телеграм-каналы.

НА САМОМ ДЕЛЕ: Люди действительно вышли, тут никто не скрывает. Но!

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов у себя в телеграм-канале опубликовал фотографии митинга. На них около 150 человек, которые стоят на центральной площади города. При этом Рогов отмечает:

- Следует учитывать, что на фото присутствуют и полтора десятка наших сотрудников, обеспечивающих безопасность мероприятия.

Пришедших на митинг можно разделить на три основные группы, отмечает Рогов:

- обманутые простые мелитопольцы, которым организаторы рассказали, что с 7:00 возле Райгосадминистрации будет проводиться раздача продовольственной помощи. Они составляли примерно треть участников. Быстро поняв, что их обманули, эти люди ушли;

- рядовые адепты местных сект и "меджлисовцы" - треть участников;

- профессиональные митингующие - треть участников. Показательно, что даже повышение оплаты за участие в митинге со 100 грн. за час до 300, не привлекло большого количества людей.

Собравшиеся требовали освободить мэра города Ивана Федорова, которого накануне задержали сотрудники министерства госбезопасности ДНР за коррупцию, финансирование террористов и незаконный оборот наркотиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин разрешил отправить в Донбасс добровольцев с Ближнего Востока

Еще президент согласился отдать ЛДНР захваченные Стингеры и Джавелины (подробности)

Клещи вокруг Киева сжимаются медленно, но неотвратимо

Как идет операция по окружению столицы Украины увидел специальный корреспондент kp.ru Александр Коц (подробности)

Беженцы из Донбасса не любят говорить об обстрелах — за линией фронта остались родственники

Корреспондент kp.ru поучаствовал в раздаче гуманитарной помощи в Ростовской области (подробности)