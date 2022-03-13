Из России бы не долетел: украинский беспилотник, упавший в Загребе назвали русским

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ФЕЙК: Россия атакует Европу беспилотниками.

Такие заголовки появились после того, в Загребе упало НЛО, которое впоследствии оказалось беспилотником Ту-141 «Стриж». Он сделал воронку и повредил несколько автомобилей.

НА САМОМ ДЕЛЕ: Очевидцы обнаружили на обломках кириллицу и красную звезду. Но даже это не дает повода назвать его российским. Это беспилотник-разведчик. Такие были разработаны на и выпускались на Харьковском авиазаводе (это было еще в советское время). А стояли они на западной границе СССР (то есть под Львовом).

В вооруженных силах России они никогда не использовались и сейчас тем более. А вот на Украине их снова поставили на вооружение после 2014 года (тогда министерство обороны решило усилить авиаразведку и запустило работы по модернизации «Стрижей»).

Дальность полета Ту-141 - около 1000 километров (так что из России до Загреба он бы точно не долетел). Судя по всему он был запущен с западной Украины (от границы до столицы Хорватии примерно 700 км). А вот почему он улетел в этом направлении - остаётся только гадать.

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