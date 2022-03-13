Без шоколадок не останемся

Шоколад Фото: pixabay.com

ФЕЙК: Мы больше не будем есть «Марс» и «Сникерс».

А еще никакой скиттлзтрянки и райского удовольствия.

НА САМОМ ДЕЛЕ: Нигде в заявлении компании «Марс» не говорится, что она закрывает заводы в России и разгоняет людей. Речь шла об остановке экспорта и импорта продукции. Другими словами, для потребителей в России ничего не изменится. Весь портфель шоколада и кормов для животных (а это очень большая доля бизнеса компании «Марс») производится в России.

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