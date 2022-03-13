Пожилая американка обхитрила телефонного мошенника и сдала его полиции

Преступником оказался 28-летний мужчина. В полиции сообщили, что он долгое время обманывал жителей района Фото: Shutterstock

Американскую бабушку по имени Джин благодарят не только полицейские, но и все жители нью-йоркского Лонг-Айленда, где она живет. 73-летняя женщина не побоялась сойтись один на один с опасным телефонным мошенником, который долго время терроризировал всю округу.

В один из дней в доме Джин раздался телефонный звонок.

- Звонили якобы от имени моего внука, - вспоминает женщина. – Мужчина на том конце провода рассказал о каком-то аресте, стал просить деньги, чтобы откупить внука от полицейских, которые остановили его за вождение в нетрезвом виде.

О том, что ей звонит мошенник, бабушка Джина поняла с первых минут разговора. У нее действительно есть внук, но он еще несовершеннолетний, поэтому никакой машины и водительских прав у него нет.

Джина даже не стала перезванивать родственникам, чтобы уточнить информацию, а сразу договорилась с мошенником о встрече. Мужчина сказал, что ему необходимо $8000 наличными.

Бабушка спросила мошенника – не может ли он подъехать к ней домой, чтобы получить требуемую сумму? Тот, почуяв легкую наживу, согласился.

Положив трубку, Джина тут же набрала номер 911 и рассказала все оператору экстренной службы.

Через пару минут к дому пенсионерки подъехали полицейские и устроили в саду засаду. Как только мошенник подошел к двери Джины, то стражи правопорядка тут же его скрутили.

Преступником оказался 28-летний мужчина. В полиции сообщили, что он долгое время обманывал жителей района. Его жертвами, в основном, были пенсионеры.

Поймать его было сложно. Многие жертвы в силу возраста не могли описать ни внешность мошенника, ни тембр его голоса.

Но благодаря смекалке и бесстрашному характеру бабушки Джины теперь он в кутузке. Подозреваемому предъявили обвинение в покушении на крупную кражу.