В Туркменистане состоялось голосование на досрочных президентских выборах

Сердар Бердымухамедов Фото: REUTERS

В Туркменистане завершилось голосование на досрочных выборах президента. Официальных результатов пока нет, но, по мнению экспертов, транзит власти от отца к сыну состоялся успешно.

Согласно оценкам Центральной избирательной комиссии Туркменистана, явка избирателей практически во всех округах вплотную приблизилась к 97%, а в некоторых местах и превысила этот показатель.

О проведении внеочередных досрочных выборов президента в республике стало известно всего месяц назад – тогда действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов заявил о своем желании уступить бремя власти «молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности».

И почему-то всем сразу стало ясно, что этим «молодым, но духовным руководителем» станет никто иной как сын президента, 40-летний Сердар Бердымухамедов – его кандидатура в списке претендентов на главный пост в стране появилось первой, ровно через два дня после заявления отца.

Спустя некоторое время в списке появились еще восемь имен – четыре беспартийных кандидата, два однопартийца Сердара Бердымухамедова по Демократической партии Туркменистана, представитель Аграрной партии и, наверное, для равновесия – член Партии промышленников и предпринимателей.

Впрочем, победа Бердымухамедова-младшего не слишком облегчит ношу его отца, который останется председателем Халк Маслахаты (верхней палаты парламента страны), главой правительства и, возможно, вновь вернется к исполнению обязанностей председателя Демократической партии Туркменистана, приостановленных на время президентства.