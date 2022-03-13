Сателлит США и недруг Китая: что известно о новом президенте Южной Кореи

Юн Сок Ёль придерживается консервативных взглядов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Победа на президентских выборах в Республике Корея кандидата от партии «Сила народа» Юн Сок Ёля буквально расколола страну пополам – новоизбранный президент выиграл с перевесом менее чем в 1%.

Впрочем, победа его основного оппонента Ли Чжэ Мёна от Демократической партии привела бы к подобным же результатам.

Тем не менее, факт остается фактом – победил Юн Сок Ёль. Что же говорят о нем эксперты и как может измениться политика Южной Кореи при новом президенте?

Прежде всего, стоит отметить, что наиболее ярые противники Юн Сок Ёля уже ищут возможность эмигрировать из страны. По крайней мере, на ближайшие пять лет, в течение которых новый президент будет находиться у руля государства (в Корее президенты не переизбираются на второй срок).

Известно, что Юн Сок Ёль придерживается консервативных взглядов – он неоднократно высказывался в положительном ключе о наиболее авторитарных президентах Кореи, а также выступал с предложением об упразднении Министерства по гендерному равенству и делам семьи. Исходя из этого, либералы делают вывод, что в ближайшие пять лет им придется нелегко.

Что же касается внешней политики Южной Кореи под руководством нового президента, то тут все ясно – максимально близкие отношения с США и риторика, направленная против Китая и Северной Кореи, передает CFR.

К тому же, как особо отмечают эксперты американского Совета по международной политике (CFR), Юн Сок Ёль напрямую заявляет о том, что хочет расширить сферу внешней политики Южной Кореи за пределы интересов полуострова, а сам планирует «стать международным лидером», в чем его поддерживают покровители из Вашингтона.