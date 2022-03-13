Сохранить жилые дома и жизни людей. Как идёт наступление на Киев

Вроде, обычная самоходная 152-мм артиллерийская установка 2С3 «Акация». А вот заряд – секретный Фото: Александр КОЦ

Уникальные кадры, предоставленные Министерством обороны: российские военные впервые демонстрируют боевое применение высокоточного боеприпаса «Краснополь». Беспилотник, висящий над украинскими позициями, фиксирует прямое попадание по броневику.

Так получилось, что момент запуска я видел своими глазами. Вроде, обычная самоходная 152-мм артиллерийская установка 2С3 «Акация». А вот заряд – секретный. Четко по команде, его готовят сразу четыре человека, быстро выставляя нужные параметры и передавая заряжающему в САУ. Выстрел, отсчет секунд, срабатывание двигателя боеприпаса, который наводится на цель лазерным лучом с беспилотника, продолжение отсчета и наблюдение на экране планшета картинки с дрона. Той самой, которую позже распространит оборонное ведомство.

- Есть попадание!

Новая реальность современной войны. Тебе кажется, что ты неуязвим глубоко в тылу, а дальнобойная артиллерия не обладает ювелирной точностью, которой можно было бы всерьез опасаться. И вдруг с неба прилетает нечто, разбивая все иллюзии о твоей защищенности.

Это к вопросу о разнице подходов в ведении боевых действий, которые, впрочем, формируются не столько за счет технологического преимущества, сколько исходя из общечеловеческих установок. Меня часто спрашивают, почему наступление на Киев идет так медленно. Да именно поэтому. Потому что российское командование с одной стороны пытается минимизировать потери личного состава и мирного населения, с другой – не разрушать инфраструктуру освобождаемых городов. Вот и идут в ход дорогостоящие, но высокоточные боеприпасы, способные точечно наносить урон противнику.

Тот в свою очередь к оставленным позициям в городской застройке относится как к вражеским, накрывая их реактивными системами залпового огня. Сам видел сложенные «Смерчами» девятиэтажные панельки и огневые точки, устроенные в домах, на заборах которых написано «Здесь живут люди» и «Дети».

Фото: Александр КОЦ

Я еду в военной колонне Росгвардии, состоящей из подразделений Чеченской республики. И вспоминаю, что когда-то такие же надписи видел в пригородах Грозного. В ходе боевых действий город был полностью разрушен и казалось, он никогда не восстанет из руин. А русские для чеченцев навсегда останутся врагами.

А сегодня Рамзан Кадыров позиционирует себя как неистового патриота России, отправляющего на военную спецоперацию лучшие силовые подразделения республики. Делюсь этими мыслями с сидящим рядом офицером полка имени Ахмада Кадырова, который во время второй кампании заканчивал школу.

Фото: Александр КОЦ

- Мне, пацану, тогда действительно казалось, что Россия – это что-то агрессивное, что-то, что пытается подчинить нас своей воле, - ответил рассудительный чеченец с длинной, аккуратно постриженной бородой. - У нас ведь традиционное общество, в котором ломка устоев всегда будет восприниматься в штыки. Но, во-первых, никто нас ломать не стал, мы сохранились как народ. А во-вторых, повзрослев, я понял, с чем мы тогда столкнулись. И от чего нас спасла Россия. Поэтому и пошел служить. Для Украины идеи национализма также губительны, как в свое время терроризм для Чечни. Украинцы мудры, они поймут, почему мы здесь. Может не сразу, со временем. Им только надо показать, что они – часть чего-то очень большого и сильного. Я это увидел. А разрушенные города мы отстроим. И в Донбассе, и на Украине. На Грозный посмотрите!

Фото: Александр КОЦ

Сегодня у росгвардейцев спецзадача. В городке Ворзель, что всего в 10 километрах от Киева, в детском доме уже несколько суток без воды, еды, света и тепла остаются около 50 детей возрастом от полугода до пяти лет. По крайней мере, об этом бьют тревогу в соцсетях и говорят оперативные данные. Населенный пункт никем не контролируется. А скорость реагирования украинской артиллерии на появление российских войск – от 15 минут до часа. Значит надо уложиться в 10 – заехать в неизвестный населенный пункт, забрать детей и выехать на безопасное расстояние.

Это, к слову, тоже отличительная черта российской военной спецоперации.

Вслед за наступающими войсками на освобожденные территории, когда этого позволяют условия, заходят гуманитарные колонны с предметами первой необходимости. В то время, как нацбаты фактически держат мирных жителей в заложниках, не пропуская к гуманитарным коридорам, ведущим в Россию.

Вслед за наступающими войсками на освобожденные территории, когда этого позволяют условия, заходят гуманитарные колонны Фото: Александр КОЦ

Наш конвой усилен отрядами СОБРа, спецподразделений Росгвардии «Рысь» и «Витязь». Несколько бронированных «Уралов» - под детей – на всякий промаркированы флагами с красным крестом. В голове колонны – боевые машины десанта 76-й дивизии ВДВ. На их «плечах» мы и должны стремительно въехать в Ворзель. Дорога петляет по живописному сосновому лесу.

- Обрати внимание на количество скворечников вокруг, - кивает за окно командир Первой тактической группы Росгвардии Даниил Мартынов. – Их полно по лесным и второстепенным дорогам. Мы поначалу удивлялись – какая трогательная забота о птичках. А потом обнаружили, что в некоторых скворечниках установлены датчики, считающие количество машин в колоннах. Они действительно готовились к войне с Россией, соорудили серьезные рубежи обороны и под контролем западных инструкторов напичкали вероятные пути нашего продвижения всевозможной электроникой. А вот берешь их опорник, находишь карты, а они один в один, как у нас. Та же школа.

Фото: Александр КОЦ

Выскакиваем на открытое пространство, слева поднимаются черные столбы дыма. Это героически держат свой участок на аэродроме Гостомеля десантники 45 бригады спецназа. С первых дней после высадки на взлетной полосе они находятся почти под круглосуточным артиллерийским огнем, но позиции свои не сдают. Линия фронта с севера и запада практически выровнялась, украинские рубежи сейчас вскрывает российская артиллерия. С востока продвигается «черниговская» граппировка, зажимая Киев в тиски. В ближайшее время столица будет блокирована и с юга.

Выезжаем на крупную трассу, ведущую в сторону Киева и сворачиваем у указателя, сообщающего, что до столицы – 10 километров. БМД встают по окраинам поселка, бойцы Росгвардии занимают позиции, распределяя сектора обстрела. Спецназовцы подбегают к детдому, однако он не подает признаков жизни. Появляется воспитательница. Хорошая новость – все дети живы. Плохая – их вывезли накануне в Киев, из которого вообще-то объявлена эвакуация. Гуманитарная колонна разворачивается и также быстро возвращается, пока украинская артиллерия не начала «насыпать» из артиллерии по Ворзелю.

Фото: Александр КОЦ

PS

Ближе к вечеру заезжаем в школу поселка, в котором временно остановились. В одном из прошлых материалов я рассказывал о людях, живущих здесь в подвалах. И о девочке, которой мы пообещали вернуться с подарками. Накануне на переданные в фонд Русской гуманитарной миссии и фонд имени Елизаветы Глинки неравнодушными россиянами средства мы с коллегой Евгением Поддубным закупили в Белоруссии жизненно необходимые лекарства – препараты для больных диабетом, гормональные медикаменты, жаропонижающие и болеутоляющие… Сначала, собирая по списку лекарства, плакала продавщица в аптеке, закрыв ее на спецобслуживание. Затем ревели женщины в подвале, узнав, что граждане России откликнулись на их нужду. Только маленькая девочка удивленно хлопала глазами, рассматривая незнакомых дядь в бронежилетах с маленьким триколором на груди.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 13 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 марта 2022 года (подробности)

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