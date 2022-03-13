Минобороны: в Никольском уничтожены боевики нацбатальона "Айдар"*

Подразделения российских вооруженных сил за сутки продвинулись до 14 километров
Фото: Александр КОЦ
В Минобороны заявили об уничтожении боевиков нацбатальона "Айдар"* (экстремистская организация запрещена на территории России), которые удерживали в заложниках около 300 мирных жителей и монахов на территории древнего монастыря.
- В населенном пункте Никольское боевики нацбатальона "Айдар", оборудовав огневые позиции прямо на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, держали в заложниках около 300 мирных жителей и монахов. При освобождении данного населенного пункта российскими подразделениями часть националистов уничтожена, остальные рассеяны. Заложники и строения монастыря не пострадали, - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Генерал-майор показал карту оперативной обстановки, согласно которой подразделения российских вооруженных сил за сутки продвинулись до 14 километров.
В ходе наступательных действий российскими военнослужащими установлен контроль над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка, Никольское. Группировка войск Народной милиции Луганской Республики, продолжая наступательные действия, полностью блокировала населенный пункт Боровское и удерживает северные районы города Попасная.
В Северодонецке подразделения Луганской народной республики в это время блокировали восточную и южную часть города.
Карта оперативной обстановки
В ЭТО ВРЕМЯ
За минувшие сутки авиацией и ПВО воздушно-космических сил России сбит один самолет Су-24 украинских военно-воздушных сил в районе Любимовки два беспилотных летательных аппарата.
Всего за время операции выведено из строя 3687 объектов военной инфраструктуры Украины.
Уничтожены за время операции:
99 - самолетов.
128 - беспилотных летательных аппаратов.
1194 - танка и других боевых бронированных машин.
121 - реактивная система залпового огня.
443 - орудий полевой артиллерии и минометов.
991 - единица специальной военной автомобильной техники.
Отметим, что боевую технику, которую украинские националисты прячут за жилыми зданиями, школами и церквями российские военнослужащие стали уничтожать высокоточными артиллерийскими снарядами "Краснополь". Каждый такой снаряд, стоимостью в 30 тысяч евро, корректируется наводчиком- оператором по лазерному лучу с беспилотника. Это гарантирует уничтожение бронетехники с первого выстрела.
А это значит, что трусливая тактика украинских националистов, которые прикрываются мирными жителями как "живым щитом", обречена на поражение.
Напомним, в субботу Министерство обороны России опубликовало видео объективного контроля уничтожения боевой машины пехоты ВСУ на оборудованной огневой позиции в Киевской области высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь".
На кадрах видно, как высокоточный корректируемый наводчиком-оператором артиллерийский боеприпас направляется прямо по лазерному лучу, и с ювелирной точностью поражает бронированный объект и огневую позицию Вооруженных сил Украины.
Если даже техника попытается в последнюю секунду сменить позицию или скрыться из зоны поражения, оператор направит снаряд точно в цель.
Отметим, что такие умные снаряды могут применяться российской артиллерией с 25 километров.
31 декабря 2017 года именно снарядом "Краснополь" были ликвидированы боевики, которые обстреливали аэродром Хмеймим в Сирии.
* "Айдар" - экстремистская организация запрещена на территории России.
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