Минобороны: в Никольском уничтожены боевики нацбатальона "Айдар"*

Подразделения российских вооруженных сил за сутки продвинулись до 14 километров Фото: Александр КОЦ

В Минобороны заявили об уничтожении боевиков нацбатальона "Айдар"* (экстремистская организация запрещена на территории России), которые удерживали в заложниках около 300 мирных жителей и монахов на территории древнего монастыря.

- В населенном пункте Никольское боевики нацбатальона "Айдар", оборудовав огневые позиции прямо на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, держали в заложниках около 300 мирных жителей и монахов. При освобождении данного населенного пункта российскими подразделениями часть националистов уничтожена, остальные рассеяны. Заложники и строения монастыря не пострадали, - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-майор показал карту оперативной обстановки, согласно которой подразделения российских вооруженных сил за сутки продвинулись до 14 километров.

В ходе наступательных действий российскими военнослужащими установлен контроль над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка, Никольское. Группировка войск Народной милиции Луганской Республики, продолжая наступательные действия, полностью блокировала населенный пункт Боровское и удерживает северные районы города Попасная.

В Северодонецке подразделения Луганской народной республики в это время блокировали восточную и южную часть города.

Карта оперативной обстановки

В ЭТО ВРЕМЯ

За минувшие сутки авиацией и ПВО воздушно-космических сил России сбит один самолет Су-24 украинских военно-воздушных сил в районе Любимовки два беспилотных летательных аппарата.

Всего за время операции выведено из строя 3687 объектов военной инфраструктуры Украины.

Уничтожены за время операции:

99 - самолетов.

128 - беспилотных летательных аппаратов.

1194 - танка и других боевых бронированных машин.

121 - реактивная система залпового огня.

443 - орудий полевой артиллерии и минометов.

991 - единица специальной военной автомобильной техники.

Отметим, что боевую технику, которую украинские националисты прячут за жилыми зданиями, школами и церквями российские военнослужащие стали уничтожать высокоточными артиллерийскими снарядами "Краснополь". Каждый такой снаряд, стоимостью в 30 тысяч евро, корректируется наводчиком- оператором по лазерному лучу с беспилотника. Это гарантирует уничтожение бронетехники с первого выстрела.

А это значит, что трусливая тактика украинских националистов, которые прикрываются мирными жителями как "живым щитом", обречена на поражение.

Напомним, в субботу Министерство обороны России опубликовало видео объективного контроля уничтожения боевой машины пехоты ВСУ на оборудованной огневой позиции в Киевской области высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь".

На кадрах видно, как высокоточный корректируемый наводчиком-оператором артиллерийский боеприпас направляется прямо по лазерному лучу, и с ювелирной точностью поражает бронированный объект и огневую позицию Вооруженных сил Украины.

Если даже техника попытается в последнюю секунду сменить позицию или скрыться из зоны поражения, оператор направит снаряд точно в цель.

Отметим, что такие умные снаряды могут применяться российской артиллерией с 25 километров.

31 декабря 2017 года именно снарядом "Краснополь" были ликвидированы боевики, которые обстреливали аэродром Хмеймим в Сирии.

* "Айдар" - экстремистская организация запрещена на территории России.

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