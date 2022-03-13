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Политика13 марта 2022 7:34

Минобороны: в Никольском уничтожены боевики нацбатальона "Айдар"*

Российским военнослужащим удалось при этом освободить около 300 мирных жителей и монахов православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, которыми украинские националисты прикрывались как "живым щитом"
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Подразделения российских вооруженных сил за сутки продвинулись до 14 километров

Подразделения российских вооруженных сил за сутки продвинулись до 14 километров

Фото: Александр КОЦ

В Минобороны заявили об уничтожении боевиков нацбатальона "Айдар"* (экстремистская организация запрещена на территории России), которые удерживали в заложниках около 300 мирных жителей и монахов на территории древнего монастыря.

- В населенном пункте Никольское боевики нацбатальона "Айдар", оборудовав огневые позиции прямо на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, держали в заложниках около 300 мирных жителей и монахов. При освобождении данного населенного пункта российскими подразделениями часть националистов уничтожена, остальные рассеяны. Заложники и строения монастыря не пострадали, - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-майор показал карту оперативной обстановки, согласно которой подразделения российских вооруженных сил за сутки продвинулись до 14 километров.

В ходе наступательных действий российскими военнослужащими установлен контроль над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка, Никольское. Группировка войск Народной милиции Луганской Республики, продолжая наступательные действия, полностью блокировала населенный пункт Боровское и удерживает северные районы города Попасная.

В Северодонецке подразделения Луганской народной республики в это время блокировали восточную и южную часть города.

Карта оперативной обстановки

Карта оперативной обстановки

В ЭТО ВРЕМЯ

За минувшие сутки авиацией и ПВО воздушно-космических сил России сбит один самолет Су-24 украинских военно-воздушных сил в районе Любимовки два беспилотных летательных аппарата.

Всего за время операции выведено из строя 3687 объектов военной инфраструктуры Украины.

Уничтожены за время операции:

99 - самолетов.

128 - беспилотных летательных аппаратов.

1194 - танка и других боевых бронированных машин.

121 - реактивная система залпового огня.

443 - орудий полевой артиллерии и минометов.

991 - единица специальной военной автомобильной техники.

Отметим, что боевую технику, которую украинские националисты прячут за жилыми зданиями, школами и церквями российские военнослужащие стали уничтожать высокоточными артиллерийскими снарядами "Краснополь". Каждый такой снаряд, стоимостью в 30 тысяч евро, корректируется наводчиком- оператором по лазерному лучу с беспилотника. Это гарантирует уничтожение бронетехники с первого выстрела.

А это значит, что трусливая тактика украинских националистов, которые прикрываются мирными жителями как "живым щитом", обречена на поражение.

Напомним, в субботу Министерство обороны России опубликовало видео объективного контроля уничтожения боевой машины пехоты ВСУ на оборудованной огневой позиции в Киевской области высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь".

На кадрах видно, как высокоточный корректируемый наводчиком-оператором артиллерийский боеприпас направляется прямо по лазерному лучу, и с ювелирной точностью поражает бронированный объект и огневую позицию Вооруженных сил Украины.

Если даже техника попытается в последнюю секунду сменить позицию или скрыться из зоны поражения, оператор направит снаряд точно в цель.

Отметим, что такие умные снаряды могут применяться российской артиллерией с 25 километров.

31 декабря 2017 года именно снарядом "Краснополь" были ликвидированы боевики, которые обстреливали аэродром Хмеймим в Сирии.

* "Айдар" - экстремистская организация запрещена на территории России.

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