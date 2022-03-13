В Европе приучаются каждый день переписывать ценники и ограничивать продажи продуктов в одни руки

В Италии напряженная ситуация с бензином Фото: REUTERS

Санкции Запада, введенные в отношении Росси после начала военной спецоперации по защите жителей Донбасса, ударили по простым жителям США и Евросоюза. Начиная с первых дней марта, цены на бензин резко пошли вверх. Сейчас в Европе бензин и дизель в среднем стоит около 2 евро (257 рублей) за литр против 1,2-1,5 евро в прошлом году. В Америке – средняя цена доходит до 1,3 доллара (151 рублей) за литр. И это не предел. Следом из-за постоянных угроз, звучащих от европейских политиков, отказаться от российского газа и угля поползли вверх цены на коммунальные услуги.

Более того, в случае если боевые действия на Украине растянутся на месяцы, Европе, Северной Африке и Ближнему Востоку может грозить продовольственный кризис, как отмечают немецкие аналитики. На сегодня поставки пшеницы из России и Украины составляют 30% от мирового объема. Сейчас эти страны фактически отрезаны от мирового рынка. За последние недели цены на пшеницу вышли из-под контроля и стремительно растут. В Германии и Бельгии отмечается рост цен на муку на 30%.

Латвия

Отличилась ростом стоимости гречка. В магазине Риги 1 кг можно приобрести за 4,98 евро (640 рублей). Это при том, что в Латвии выращивают свою гречиху.

Италия

В ряде итальянских городов в супермаркетах ввели ограничение на продажу подсолнечного масла. «Информируем уважаемых клиентов, что покупка подсолнечного масла (1 литр) ограничена - 5 бутылок в одну корзину».

Дело в том, что объем поставок подсолнечного масла и семечек из России и Украины составляет более 50% от мирового объема.

В ряде итальянских городов в супермаркетах ввели ограничение на продажу подсолнечного масла Фото: Twitter.com

Напряженная ситуация с бензином. Впервые, начиная с 2012 года, цены на топливо превысили 2 евро. Итальянские дальнобойщики объявили о приостановке своей работы с 14 марта из-за высоких цен на дизель.

Отказываются выходить в море рыболовы. Причина та же - дороговизна топлива. Забастовками пугают работники общественного транспорта.

Фото: Twitter.com

Испания

Аналогичная ситуация в Испании. Здесь также в отдельных регионах ввели ограничения на продажу масла.

«Супермаркет сообщает, что продажа подсолнечного и оливкового масла ограничена - одна бутылка одному клиенту в день», - говорится в объявлении.

Фото: Twitter.com

«Временно ограничена продажа подсолнечного масла. Максимум 3 литра или 5 литров на клиента в день», - гласит еще одна вывеска. Средняя цена за литр колеблется от 1,99 до 2,79 евро.

На всякий случай испанцы решили сдержать покупку макарон.

«Паста. Все виды. Максимум 5 пачек в одни руки в день».

Австрия

Австрия всегда отличалась от других европейских государств достаточно высокими ценниками. Поэтому Вена одна из первых побила рекорды в ценах на топливо. На некоторых заправках бензин можно купить за 2,69-2,79 евро за литр (350 рублей).

Поэтому Вена одна из первых побила рекорды в ценах на топливо Фото: Twitter.com

Албания

Жители столицы Албании Тираны вышли на протесты из-за роста цен на бензин. Протестующие перекрыли центральные улицы. Перед офисом главы правительства манифестанты разожгли костер. Мирная акция завершилась столкновением с полицией.

Франция

Французы отреагировали на рост цен митингами. В Париже дизель продавался за 2,72 евро (350 рублей) за литр, в отдельных уголках страны цена была немногим ниже.

Как говорят эксперты, рост цен на энергоресурсы отразится на стоимости мяса - цены на свинину могут подскочить на 30%.

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