На обломках санкций вырастет новый русский капитализм

Абрамовичу, который, кажется, сам поверил в то, что он умнее всех, устроили показательную порку с его фальшивым португальским еврейством Фото: REUTERS

Теперь уже всем окончательно понятно, что наши олигархи — совсем не «атланты, которые расправили плечи».

Нет, они — такие же интеллектуальные пигмеи, как и абсолютное большинство простых обывателей. Недалекие и трусливые, сильные задним умом и умеющие только бесконечно жрать.

Вся их пресловутая расчетливость, хитрость, умение предвидеть оказалась большим пшиком. Белые господа, которые позволяли им четверть века жить в своем белом мире, передумали. Негров снова отправили на плантацию. Но сначала приказали жестоко выпороть.

И вот прямо сейчас методично и жестоко наших доморощеных «атлантов» порют на коллективной конюшне. Отбирают яхты, дворцы, виноградники, деньги, объявляют ворами и не пускают даже в переднюю, а не то, что в какие-то гостиные.

«Атланты» сначала бодрились и пытались в очередной раз «поиметь» Запад, меняя паспорта, переписывая офшоры на подставных людей и нанимая адвокатов.

Но Запад только слегка нахмурился и обложил санкциями и офшоры, и тех, кто согласился их на себя переписать.

Западу плевать на то, что он якобы попирает собственные базовые ценности, вроде права собственности — священного и неприкосновенного. Это право не распространяется на туземцев. И всех наших Мельниченко, Вексельберга и Тимченко за людей никто считать не собирается.

Абрамовичу, который, кажется, сам поверил в то, что он умнее всех, устроили такую показательную порку с его фальшивым португальским еврейством, что Романа Аркадьевича даже немного жаль.

Хотя, это я зря. Не жаль, конечно, ни капли.

«Челси» просто отняли. Просто взяли и отняли, не заморачиваясь никакими процедурами и никаким пресловутым британским правом, на которое тридцать лет молились наши богачи. Арестовали активы в американских хедж-фондах и, очевидно, арестуют все, что смогут найти.

Так что ошибалась не только Набиуллина и Силуанов, которые хранили золото-валютные резервы в долларах и евро. Ошибалась вся система.

Не только те, кто оказался на самом верху, а вообще все, кто свято поверил, в то, что можно играть по чужим правилам.

Покупать свои ипотечные апартаментики в Турции, держать запасец на «черный день» в итальянском или французском банке. Инвестировать в надежные американские или немецкие акции и вообще строить запасной аэродром в каком-то безопасном месте, где бы он ни был — в Майями или Сингапуре.

Запасные аэродромы — разбомбили за неделю. Плакать поздно. Вам никто не посочувствует.

Зато те, кто крепко обживался здесь, строил свой бизнес, обустраивал поместья в Тверской или Орловской областях, растил виноградники в Краснодаре и Крыму, строил для своих (хотя бы для своих) детей школы, университеты, новые больницы и роддома, рестораны и стадионы, тот не ошибся. Тот — переживет и приумножит свое богатство.

«Старая» офшорная российская аристократия окончательно помножена «на ноль». Она — кончилась. На обломках той экономики, фундамент которой заложили в 1996 году залоговые аукционы, будет создаваться что-то совершенно новое и нами невиданное.

Не будет никакого социализма. Ни нового, ни старого. Конечно же это будет — старый-добрый капитализм.

Но это будет именно — русский, национальный капитализм, который будет рассматривать Россию не как колонию для заработка, а как собственную крепость, и, возможно, со временем, и как собственный дом.

Хочется на это надеяться.