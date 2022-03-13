Три богатыря: Россия, Саудовская Аравия и Китай создают суперкоалицию

Китай готов к экономическому сотрудничеству с Россией. Фото: Shutterstock

«Пока весь мир переживает за судьбу Украины, Китай заключает сделки», - за этим восклицанием журналистки на американском ТВ есть своя правда. Поднебесная пока достаточно нейтрально себя ведет на дипломатическом фронте, зато максимально активизирует свои бизнес-возможности в свете меняющихся реалий планеты.

Так, Китай уже приценивается к тем российским активам, из которых вышли крупные западные компании. Параллельно в Пекине укрепляют собственную энергетическую безопасность. Сообщается о подписании гигантского контракта на $10 млрд на строительство в Северном Китае нефтеперерабатывающего завода саудовской госкомпании Aramco. При этом – вишенка на торте! – НПЗ будет перерабатывать не только саудовскую, но и российскую нефть.

- Растущий китайский рынок требует все больше топлива. При этом саудовская нефть сейчас в больших объемах пойдет в США, а значит, для Китая все большую роль будет играть российская нефть, - рассказал на Радио «КП» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

В 2021 году Саудовская Аравия поставила в Китай 88 млн тонн нефти, а РФ – 80 млн тонн. Но уже в этом году лидерство может перехватить Россия. Достаточно вспомнить, что во время последнего визита в Китай Владимир Путин и Си Цзиньпинь договорились о поставке дополнительных 100 млн тонн нефти из России за пять лет.

- В отношениях этой троицы – России, Китая и Саудовской Аравии – сейчас все безоблачно. Если заметите, эти государства никогда не критикуют друг друга. Сейчас это настоящие три богатыря на мировой арене, - отметил в комментарии kp.ru китаевед Юрий Тавровский.