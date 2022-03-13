Британский таблоид рассказал о новой пассии Романа Абрамовича "родом из Украины"

По слухам, новой девушкой Романа Абрамовича стала актриса Александра Корендюк. Фото: соцсети и Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

На новой волне интереса к российскому миллиардеру Роману Абрамовичу (у него сейчас отнимают футбольный клуб «Челси» и португальский паспорт в связи с антироссийскими санкциями) британские любители сенсаций раскопали кое-какие подробности о его новой девушке.

Как пишет британское издание «Сан», 55-летний миллиардер уже больше года встречается с 25-летней актрисой Александрой Корендюк, известной россиянам по роли в комедийном сериале «Вы все меня бесите». Правда о самой Корендюк информации в СМИ не очень много. Известно только, что она является основательницей Института музыкальных инициатив - «независимой организации, развивающей музыкальную индустрию в России». Некоторые утверждают, что отцом девушки является первый вице-президент «Газпромбанка» Виктор Корендюк. Британский таблоид считает, что у дамы имеются украинские корни. Правда, не приводит никаких подтверждений на этот счет.

Ранее Божена Рынская уже рассказала о том, что у олигарха уже появилась новая девушка. В выпуске YouTube-шоу «Стрелец-молодец» в 2021 году Божена Рынска пролила немного света на личную жизнь Абрамовича.

- Новая девушка, если не врут, абсолютно негламурная, более хипстерская. Она совсем молодая и безумно интересная, - поделилась подробностями журналистка.

Александре 25 лет. Фото: соцсети.

Именно Рынска в свое время первой сообщила о беременности Дарьи Жуковой и ее свадьбе с Романом Абрамовичем. После развода олигарха Божена первой рассекретила и нового жениха Даши, сообщив, что он «красивый и носатый». Именно так она описала нынешнего мужа Жуковой, греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. 40-летняя галеристка родила от него сына Филиппа.

По словам Божены, времена красивых спутниц олигархов давно прошли. Сейчас состоятельные мужчины с миллиардами долларов на счетах предпочитают образованных и самодостаточных женщин, которые что-то из себя представляют. При этом девушкам не обязательно обладать модельной внешностью.

О том, что Абрамович расстался с Дарьей Жуковой, стало известно в августе 2017 года. После развода олигарху приписывали роман с актрисой Юлией Пересильд, с которой он не раз пересекался на благотворительных мероприятиях, а также на фестивале «Кинотавр».