Как антироссийские санкции ударят по Западу: Цены взлетят, заводы встанут, самолеты не полетят

Санкции против России ударят и по экономике Запада. Фото: Shutterstock

Пока европейские и американские политики придумывают все новые пакеты мер против России, западные эксперты-экономисты призывают граждан в своих странах готовиться к рекордному росту цен на топливо, коммуналку, продукты и путешествия. Такова цена санкций в нашем взаимосвязанном и взаимозависимом мире.

ГАЗ И НЕФТЬ

Казалось бы, проще всего Россию «щелкнуть по носу», отказавшись от ее энергоресурсов. Но без ущерба для себя это оказалось непросто сделать даже Штатам. Президент США Джо Байден 8 марта объявил о запрете на импорт российской нефти и газа. Буквально в тот же день Los Angeles Times уже нашла пострадавших от этих санкций — в лице всего штата Калифорния, где в момент подскочили цены на бензин, побив рекорд памятного в США кризисного 2008 года. Как сообщает издание, в американском нефтяном импорте доля России была вроде бы небольшая (около 3%). Но примерно половина этой нефти поступала по одному маршруту - в Калифорнию и на Гавайи. «Конечно, предполагалось, что жесткая позиция по отношению к Владимиру Путину будет иметь свою цену. Но многие удивлены и озабочены, насколько быстро теперь приходится расплачиваться», - пишет американская газета.

В Европе ситуация хуже. И ладно бы только от «Северного потока-2» отказались, «Газпром» пока благополучно продолжает поставки, причем через Украину. Но на фоне общей неопределенности и антироссийской риторики биржевые цены на газ уже пытались брать отметки и в $2000 и в $3000 за тысячу кубометров. Последние новости из Берлина - с 1 мая газ для населения дорожает на 26%. Столь серьезное подорожание — первое за все 170 лет истории компании GASAG, которая о нем объявила.

Между прочим, в феврале годовая инфляция в еврозоне уже ускорилась до 5,8%. В отличие от россиян, европейские граждане к таким цифрам совсем не привыкли, еще недавно инфляция у них была на уровне 1-1,5%. А инфляция в США уже 7,9% - это рекорд за 40 лет. Байден не стал ничего выдумывать и признал, что это связано с санкциями против России.

УДОБРЕНИЯ

Проблемы с ними возникли еще до санкций — на фоне европейского «постковидного» энергетического кризиса. Из-за роста цен на газ в Европе практически встало производство собственных аммиачных удобрений (для него требуется много топлива). Сейчас ситуация с газом только ухудшилась. Но если раньше относительно дешевые удобрения поступали из России, то теперь...

Часть международных транспортных компаний стали отказывать российским экспортерам в перевозках. В результате поставки приостановились — аккурат накануне посевной.

По оценкам, которые приводит Reuters, Россия поставляла в Европу около 25% наиболее важных азотных, калийных удобрений, фосфатов. Плюс к этому пятая часть мирового рынка калийных удобрений приходится на Беларусь, с которой у Европы нынче отношения тоже разладились. Заместить чем-то такие объемы, да еще в сжатые сроки, крайне проблематично. Прогноз - уменьшение посевных площадей и снижение урожайности, что грозит ростом цен на продовольствие.

Худо еще и то, что на Россию и Украину приходилось треть общемирового экспорта пшеницы и 80% поставок подсолнечного масла. Цены на пшеницу на мировых биржах только на разговорах о санкциях и об отключении России от SWIFT подскочили на 50%, а нынешнее положение дел на мировом рынке зерна многие зарубежные издания именуют не иначе как «хаос».

АВИАСАНКЦИИ

До 28 марта европейские лизинговые компании должны отозвать из России свои лайнеры. Это часть санкций от Евросоюза. Как эти требования выполнять, не понимают сами «арендодатели». Пока удалось отобрать четыре самолета из 500 с лишним, арестовав их в зарубежных аэропортах. После этого российские авиакомпании с «санкционными» самолетами стали одна за другой отказываться от полетов за рубеж.

Для лизинговых компаний разрыв контрактов с крупными авиаперевозчиками, которые аккуратно вносили платежи, сам по себе болезнен. У одной только ирландской AerCap в России в лизинге 152 самолета, в том числе 96 — у «Аэрофлота». Теперь не только прекращаются платежи, но и непонятно, как вообще получить самолеты и куда их потом в таком количестве девать. Мировая авиаотрасль только-только начала приходить в себя после пандемии, и больше 500 дополнительных бортов никому особо не нужны. По прогнозам президента европейской консалтинговой авиационной компании IBA Фила Сеймура, которого цитирует агентство Bloomberg, европейские лизинговые компании может ждать череда банкротств.

Не исключены банкротства и среди авиакомпаний. Небольшие по территории страны Восточной Европы, первыми решившие закрыться для российских самолетов, вряд ли представляли, чем обернется их почин. Сейчас небо России закрыто почти для 40 стран — в ответ на аналогичные антироссийские санкции.

После недели полетов по новым маршрутам, в облет половины Евразии, уже потери. Финская Finnair, одна из крупнейших авиакомпаний Европы, объявила, что отменяет (за нерентабельностью) часть своих рейсов в Азию и отправляет в неоплачиваемый отпуск сотни сотрудников. В свою очередь свернули рейсы в Европу японские авиакомпании (Япония также присоединилась к «небесным» санкциям против России), они просят финансовой помощи у правительства.

КСТАТИ

Чем еще можем ответить

- Много было переживаний по поводу того, что Тайвань отказался поставлять в Россию свои полупроводники (они же чипы). Быстро заменить их чем-то достаточно сложно, заводов с такой тонкой продукцией в мире — раз-два и обчелся. Но и у России есть возможность подставить подножку производителям чипов. На нашу страну приходится 80% мирового рынка сапфировых подложек. Это такие очень тонкие пластиночки, которые используются в микроэлектронике. В частности, в любом процессоре.

А по некоторым редкоземельным элементам, без которых также не произвести микросхемы, за Россией - 100% поставок.

Пока (на момент подготовки материала) Россия экспорт искусственных сапфиров и редкоземельных элементов не останавливала. Но такая возможность — в качестве наших ответных мер — обсуждалась. Последствием может стать острейший кризис на мировом рынке микроэлектроники.

- Россия - крупнейший поставщик метанола и его производных. Это сырье, без которого будут сложности у европейской химической промышленности. Оно используется в производстве пластмасс, лакокрасочных материалов, бытовой химии. Доля российских производителей этих веществ на европейском рынке - 40-50%.

- Уже прекращен экспорт в США российских ракетных двигателей. «Путь летают на метлах», - заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Утверждение элегантное, но небесспорное - свои ракетные двигатели есть у компании SpaceX Илона Маска. Но перестраивать на ходу космические программы - дело затратное и непредсказуемое. А российские двигатели проверены временем, не случайно до сих пор американцы предпочитали закупать именно их. В 2022-2024 годах мы должны были отправить Америке 12 российских ракетных двигателей РД-181, и теперь их как метлой смахнуло.

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