Мария Шукшина влепила звонкую пощечину уехавшим из России артистам

Актриса Мария Шукшина Фото: Борис КУДРЯВОВ

Мария Шукшина резко высказалась в адрес уехавших из России артистов. Знаменитость не поскупилась на эпитеты и метафоры. Она сравнила покидающих пределы страны знаменитостей с рептилиями. Ее не остановил даже тот факт, что многие из уехавших пообещали в скором времени вернуться обратно.

"Когда говорят про элиту, то почему-то сразу вспоминается рекламное предложение «элитные рептилии от заводчика». Не хочется быть грубой, но то, как себя показала теле- и шоу-бизная «элитка» - прямое следствие воспитания того самого «заводчика», который расплодил свои «питомники» во всех сферах культуры (бескультурья!)", - написала Мария Шукшина в блоге.

Она особо отметила, что всем в тот период было хорошо: "Заводчику так было удобно, да и рептилии не сопротивлялись: хорошо кормили, постоянный температурный режим... "

Однако теперь, по ее словам, все изменилось. Наступили новые времена. "Рептилии мечутся, шипят, кусаются, расползаются... " - влепила 54-летняя актриса звонкую пощечину уехавшим из России представителям "элиты". К слову, ранее она осудила своих коллег, которые не поддерживают спецоперацию России на Украине.

Напомним, в последние дни регулярно появляются сообщения о том, что отечественные знаменитости в массовом порядке уезжают из России. Сейчас за пределами страны находятся Ксения Собчак, Алла Пугачева, Семен Слепаков, Иван Ургант и многие другие. Все они уверяют, что обязательно вернутся, а за рубеж отправились кто на лечение, кто на отдых, кто на каникулы.