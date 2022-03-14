В России отменили налог на приобретение слитков: Выгодно ли сейчас покупать золото и поможет ли это спасти сбережения

Испокон веков в тяжелые времена люди предпочитали вкладываться в настоящие ценности, а не во всякие разноцветные бумажки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С конца февраля курсы валют выросли почти вдвое. Доллар взлетел до 115 рублей, евро - до 130. Но даже по такой цене приобрести их нельзя: Центробанк до 9 сентября запретил покупку наличной валюты. Но в чем хранить деньги, если боишься дальнейшей девальвации рубля? В правительстве предложили альтернативу - золото. Давайте рассудим, есть ли в этом смысл.

БЕЗ НДС, НО С КОМИССИЕЙ

Раньше при покупке золота (а именно слитков) приходилось много переплачивать. Надо было заплатить комиссию банку (5 - 10%) и налог на добавленную стоимость государству (20%). В итоге спрос на золотые слитки был минимальным. Их предлагали лишь несколько крупных банков и в единичных офисах. Сейчас ситуация изменилась.

- При покупке золотого слитка в банке не нужно будет уплачивать налог на добавленную стоимость... Такие вложения могут стать хорошей альтернативой покупке валюты, - заявил в начале марта Михаил Мишустин на совещании с правительством.

Законопроект об отмене НДС на золотые слитки президент подписал 9 марта. Теперь можно купить золото на 20% дешевле.

- Люди уже ходят интересуются, но всплеска продаж нет. Хотя вчера девушка купила однограммовый слиток - в подарок молодому человеку, - рассказали корреспонденту «КП» в кассе одного из отделений Сбера.

В конце прошлой недели один грамм золота стоил 8100 рублей.

Есть номиналы от 1 грамма до 13 с лишним килограммов (такие бруски хранятся в золотом запасе Центробанка). Мелкие обычно есть в наличии в банках, а большие (от килограмма) нужно заказывать.

Только цифры

СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ

«Физическое золото стоит покупать только на случай ядерной войны. Чтобы обменять на хлеб с салом», - давным-давно сказал мне один из финансистов. Суть была такая - делать это бессмысленно, когда есть куча других, более удобных и прибыльных финансовых инструментов. Теперь ситуация поменялась. Ядерной войны, к счастью, нет, а вот акции заморожены, рубль дешевеет, валюту снять невозможно. В таких условиях золото действительно выглядит привлекательной инвестицией. И на то есть три причины.

1. Разница между покупкой и продажей золота сейчас ниже, чем по валютам. К примеру, по слиткам это 10% (однограммовый можно продать за 7200 рублей), а по долларам и евро - 30%. При официальном курсе в 120 рублей банки покупают валюту по 105 рублей, а продают по 140 (это можно сделать через приложение).

2. Стоимость золота привязана к доллару. Потому что именно в американской валюте оно торгуется на глобальных биржах. Если будет расти доллар, то и золото будет дорожать.

3. Мир находится на пороге мирового экономического кризиса. Инфляция растет в США и Европе. Валятся фондовые рынки. В таких условиях инвесторы пытаются спасти деньги в так называемых защитных активах. Золото считается одним из них. Есть вероятность, что оно еще подорожает.

- Россия - достаточно крупная экономика. Санкции против нее могут вызвать новый мировой финансовый кризис. Тогда вложения в золото будут еще более актуальны. Металл может серьезно подорожать, - считает Валерий Миронов, замдиректора Института «Центр развития» Высшей школы экономики.

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ

Вложить в золото можно и другими способами. Только слитками ассортимент «золотых» инвестиций не ограничивается.

Монеты

Есть два вида - инвестиционные и памятные монеты. И те и другие есть в продаже в крупных банках. Самая распространенная - «Георгий Победоносец» (золотая и серебряная). Ее стоимость тоже привязана к цене металла. Но банки и дилеры делают большие наценки. В итоге цена покупки и продажи может отличаться в полтора раза. Так себе инвестиция, зато красиво.

Обезличенный металлический счет

Сокращенно ОМС. Это вклад с привязкой к цене золота. Вы вкладываете деньги в банк, тот пересчитывает их в граммы (или килограммы) золота по курсу покупки. На руки получаете бумажный договор.

Из минусов: ОМС не подпадают под защиту Агентства по страхованию вкладов. Если банк обанкротится, деньги вы потеряете. Кроме того, комиссия чуть выше, чем при покупке слитка. То есть доход меньше, а свое золото даже погладить нельзя.

Акции золотодобывающих компаний

Котировки ценных бумаг этих компаний зависят от того, как меняется цена на золото. Когда она увеличивается, доходы золотодобытчиков растут. А значит, растут котировки акций и дивиденды, которые по ним платят. Комиссия при покупке/продаже на бирже составляет 0,1%. Это самый выгодный способ инвестиций в золото.

Правда, сейчас торги на Московской бирже не ведутся. И когда возобновятся, пока непонятно.

Паи «золотых» фондов

Это коллективные инвестиции, их предлагают некоторые инвестиционные компании. Вы вкладываете деньги и получаете взамен «кусочек» инвестиционного фонда. Тот покупает золото, акции золотодобытчиков и другие инструменты. И на этом зарабатывает. Комиссия чуть выше, чем при самостоятельной покупке, - от 0,5% до 1% от суммы сделки.

Другие металлы

Драгоценными, помимо золота, считаются серебро, платина и палладий. Их тоже можно купить в виде слитков и монет (в крупных банках). В разные периоды их стоимость меняется по-разному. В зависимости от спроса на тот или иной металл на рынке. К примеру, если золото за последние 10 лет выросло в пять раз, то палладий подорожал в 20 раз. Не биткоин, конечно, но тоже неплохо.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А как же ювелирка?

Кольца, серьги и прочие цепочки - достаточно спорный вопрос с точки зрения заработка. С одной стороны, это удобно. И носить можно, и продать в случае чего нетрудно. С другой, после носки ювелирные изделия теряют в стоимости. При покупке ювелирного изделия придется оплатить и НДС (он включен в стоимость товара), и работу мастера, и наценку за бренд. Если это не какое-то уникальное колье, выручить за него можно не больше трети от первоначальной стоимости.

Продать ювелирку можно только в ломбарде. И там индивидуально подходят к каждому изделию.

- Если оно старое, то цена назначается только по стоимости металла в изделии, без учета вставок, бренда, художественной ценности и т. п. В среднем по Москве это около 3000 рублей за 1 грамм золота 585-й пробы. Если изделие имеет товарный вид, товаровед оценит его на основании не только веса и пробы, а также по его художественной ценности, качеству вставок и других факторов, - говорит Дмитрий Меликсетян, директор по маркетингу ГК «Мосгорломбард».

Если хотите сохранить деньги именно в ювелирке, нужно покупать самые простые изделия из золота высокой пробы, без каких-либо вставок. Например, цепочки или кольца без камней.

РЕЗЮМЕ

Сколько вешать в граммах?

Несмотря на относительную привлекательность золота, в таком активе лучше хранить не больше 10 - 20% от свободных

денег.

- Во-первых, комиссии при покупке все равно большие (напомню, это 5 - 10% от стоимости).

- Во-вторых, стоимость золота колеблется. Оно может как дорожать, так и дешеветь.

- В-третьих, слитки, монеты или ОМС не приносят процентный доход. В отличие от вклада в рублях, где сейчас можно заработать от 20% годовых.

- В-четвертых, хранить физическое золото надо очень аккуратно. Поцарапаете - банк или ломбард возьмут такой металл только со скидкой.