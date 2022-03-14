Военная спецоперация на Украине 14 марта 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

Объявленная президентом России Владимиром Путиным военная спецоперация в Донбассе продолжается уже 19-е сутки. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 марта 2022 года.

Следственный комитет РФ завел уголовное дело после обстрела украинскими военными ночью 13 марта больницы в городе Волноваха, где погибли люди. В ведомстве ранее сообщали о гибели не менее шести мирных жителей в результате обстрела больницы из системы залпового огня "Град". Всего в лечебных корпусах было около пятисот мирных жителей.

Советник президента Украины Владимира Зеленского накануне заявлял о переговорах с Россией, которые "идут прямо сейчас". Тем временем, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Он напомнил, что очередной раунд российско-украинских переговоров запланирован на понедельник 14 марта, он пройдет в формате видеосвязи.

Российские вооруженные силы уничтожили два учебных центра ВСУ во Львовской области, в которых проходили подготовку иностранные наемники. По словам официального представитель Минобороны РФ Игоря Конашенкова, российскими войсками применялось высокоточное оружие большой дальности. Ранее в российском оборонном ведомстве предупреждали, что прибывающие на Украину наемники из третьих стран будут уничтожаться.

Официальны представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко допустил возможность обнаружения выживших людей на месте массовых расстрелов мирных жителей в Попасной.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

00:01 Порядка 1,4 тыс. российских военнослужащих уже выписались из медицинских учреждений после полученных в ходе специальной военной операции на Украине ранений и проходят реабилитацию - Минобороны.