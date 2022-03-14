Минобороны: два оператора «Орлана» уничтожили четыре «Града» и целую роту украинских диверсантов

Фото: Минобороны РФ

Минобороны России продолжает делиться с «Комсомольской правдой» свежими примерами проявления доблести и отваги российских военнослужащих во время специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Все истории взяты из наградных листов на военнослужащих, которые уже представлены к государственным боевым наградам. В них нет никакой военной романтики. Только их четкие действия и результаты. Прямо сейчас другие воины творят героическую историю нашей армии и страны.

ОБЕСПЕЧИЛ СВЯЗЬ ПОД ОГНЕМ

Прапорщик Иван Козловцев

Прапорщик Иван Козловцев

«Техник узла связи прапорщик Иван Козловцев в период проведения специальной военной операции в условиях систематического огневого воздействия в районах ведения интенсивных боевых действий выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонно-тактической группы. Позиции батальонно-тактической группы, которую Иван обеспечивал связью, подверглись массированному минометному обстрелу со стороны украинских националистов. Командно-штабная машина, которая обеспечивала связь в группе и с вышестоящим штабом, подверглась попаданию вражеского снаряда, в результате чего подразделение полностью лишилось связи. Прапорщик Козловцев вытащил из подбитой машины раненых товарищей и, понимая, что утрата связи в бою фактически лишает группу четкого и координированного управления, несмотря на полученные повреждения, под непрекращающимся огнем противника принял решение развернуть станцию спутниковой связи для восстановления возможности оперативно координировать действия сил в бою. В условиях, сопряженных с риском для жизни, пробираясь по открытой местности, не теряя самообладания, Иван оперативно развернул и настроил станцию спутниковой связи, в результате чего связь была восстановлена.

Самоотверженные действия прапорщика Ивана Козловцева на поле боя позволили восстановить управление батальонно-тактической группой и обеспечить устойчивую связь с командованием группировки».

А ГЛАЗ У НИХ, КАК У ОРЛА

Младшие сержанты Сергей Марусов и Александр Кузьмин

Младшие сержанты Сергей Марусов и Александр Кузьмин

«В ходе ведения воздушной разведки расчетом БпЛА «Орлан-10» в составе младших сержантов Сергея Марусова и Александра Кузьмина было обнаружено перемещение 6 диверсионно-разведывательных групп украинских националистов, готовивших нападение на колонны подвоза горючего и боеприпасов. В результате оперативно полученных данных, противник общей численностью 19 человек и средства поражения были уничтожены силами роты специального назначения. Позже, выполняя разведывательный полет БпЛА «Орлан-10», было засечено развертывание на огневых позициях реактивного взвода противника в составе 3 БМ-21 «Град». Благодаря оперативно переданным данным на командный пункт, ударами артиллерийской батареи была уничтожена одна единица вражеской РСЗО, а остальные спешно покинули свои позиции. Сергей Марусов и Александр Кузьмин, продолжая скрытно сопровождать 2 уцелевших вражеских РСЗО, вскрыли район массового сосредоточения военной техники противника, куда вражеские установки вернулись, спасаясь от огня российской артиллерии. На основании данных, переданных расчетом БпЛА на командный пункт, по заданному району был нанесен удар баллистической ракетой ОТРК «Искандер», в результате которого было уничтожено 10 единиц техники, включая 3 «Града» и 52 националиста. Благодаря скрытному и бескомпроматному применению российскими контрактниками беспилотного летательного аппарата «Орлан-10», а также их тактической выучке без потерь удалось ликвидировать значительное количество военной техники и живой силы противника».

НЕБО УКРАИНЫ БУДЕТ МИРНЫМ

Полковник Владимир Поляков

Полковник Владимир Поляков

«Зенитная ракетная бригада под командованием полковника Владимира Полякова с первых дней начала специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик выполняет задачи по уничтожению летательных аппаратов противника. Благодаря высокой профессиональной подготовке и опыту полковника Владимира Полякова в первые дни военной операции расчеты зенитной ракетной бригады уничтожили более 30 воздушных целей противника, из них пять самолетов Су-24 и двадцать пять беспилотных летательных аппаратов, в том числе 12 турецких «Байрактаров». В последующем, прикрывая соединения и воинские части первого эшелона, было уничтожено 14 воздушных целей, в том числе разведывательные и ударные цели, а также корректировщики огня. Это обеспечило продвижение соединений и воинских частей армии к новому рубежу наступления и позволило минимизировать потери российских войск как от средств воздушного нападения, так и от ударов артиллерии противника.

Полковник Владимир Поляков неоднократно руководил отражением нападения диверсионно-разведывательных групп националистов на дивизионы бригады, своевременно ставил задачи командирам подразделений по выводу техники из-под ударов и нанесению максимального огневого поражения противнику, одновременно принимая решение на отражение ударов воздушного противника, в результате чего дивизионы выходили из боя в полном составе».

ПРОВЕЛ РАЗВЕДКУ БОЕМ

Старшина Сергей Ершов

Старшина Сергей Ершов

«Группе, в состав которой входил старшина Сергей Ершов, была поставлена задача провести разведку маршрута движения бригады. Под покровом ночи, несмотря на непрекращающийся обстрел со стороны противника, разведчики выдвинулись для выполнения задачи и наткнулись на хорошо замаскированную и подготовленную засаду националистов. Завязался неравный бой с превосходящими силами противника.

Командир группы в ходе боестолкновения, получил тяжелые ранения, после чего, командование группы на себя взял Сергей Ершов. Оценив обстановку, учитывая многократно превосходящие силы противника, старшина отдал приказ на отход группы. Находясь под интенсивным обстрелом из стрелкового оружия и гранатометов, разведывательная группа Ершова умело маневрировала и точным огнем уничтожала националистов. Выводя группу из-под огня, российские военные наткнулись на блокпост украинских националистов. Старшина Ершов, будучи ранен, огнем БМП уничтожил блокпост противника, а затем, продолжая отвод группы, огнем подствольного гранатомета уничтожил 5 вражеских преследователей.

Укрыв группу в лесополосе, старшина организовал круговую оборону. На следующие сутки, убедившись в отсутствии вражеских поисковых групп, Ершов продолжил отвод группы к основным подразделениям бригады. Благодаря личному мужеству и грамотным действиям старшины Ершова, личному составу группы с минимальными потерями удалось вернуться на территорию, подконтрольную ВС РФ, а добытые разведчиками сведения позволили сорвать готовящиеся провокации украинских националистов».

Да, очень многие военнослужащие в ходе боевых действий получают ранения и контузии. Как сообщили в Минобороны России, за время проведения специальной операции на Украине через военные госпитали прошли около 1,4 тысячи военнослужащих. Им уже сделали операции, провели необходимые процедуры, выписали или отправили на реабилитацию.

Но все воины без исключения изъявили желание вернуться к своим подразделениям для дальнейшего выполнения задач в рамках специальной военной операции после полного выздоровления.

Отметим, что для раненых военнослужащих российской армии в военных госпиталях созданы все условия для лечения, восстановления и скорейшего возвращения в строй. Все пациенты получают лечение в комфортабельных одно и двухместных палатах с возможностью кислородной поддержки, оборудованных функциональными кроватями и всем необходимым.

А последующая реабилитация включает весь арсенал современных методов лечебной физкультуры с применением тренажеров с биологически обратной связью, лечебной гимнастики, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа.

В российских госпиталях также проходят полноценное лечение и восстановление военнослужащие Донецкой и Луганской народных республик.

В воскресенье замминистра обороны России генерал-полковник Геннадий Жидко посетил в Подмосковье Центральный военно -клинический госпиталь им. А.А.Вишневского, где вручил отличившимся воинам ДНР и ЛНР государственные награды России (государственные награды присвоены им Указом Президента России Владимиром Путиным).

Один военнослужащий удостоен «Ордена Мужества», десять человек получили из рук замминистра медаль «За отвагу».

Напомним, в прошлую пятницу министр обороны России Сергей Шойгу посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка, где вручил раненым военнослужащим звезду Героя России, Орден Мужества и 10 медалей "За отвагу".

В это же время директор Росгвардии Виктор Золотов в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии России вручил росгвардейцам, отличившимся при выполнении боевых задач 20 государственных наград.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 13 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

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