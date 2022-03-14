«Это было ошибкой»: Собчак призналась, что зря много работала и копила на будущее

Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В России с 14 марта перестает работать Инстаграм. Для большинства пользователей соцсеть была просто приятным досугом и способом развлечения. Но для блогеров она стала рабочей площадкой, с закрытием которой они лишаются многомиллионных доходов. Среди них – Ксения Собчак. Накануне закрытия Инстаграма журналистка разместила на своей странице прощальный пост, в котором подвела итоги последних нескольких лет своей жизни.

Ксения призналась, что жалеет о том, что много работала и копила деньги, откладывая отдых и удовольствия на потом. Сейчас телеведущая уверена, что жить нужно одним днем, не думая о будущем, которое теперь представляется весьма туманным.

- Хочу, чтобы именно этот пост был в ленте последним. Это были прекрасные годы, и теперь уже точно понятно, что лучшие годы жизни. Я всегда очень верила в Россию — строила бизнес, создавала рабочие места, очень и очень много работала, много зарабатывала. Думая, что «потом когда-то отдохну». Это было ошибкой. Банальное «не копи на будущее - его нет, есть только здесь и сейчас» оказалось правдой, - написала телеведущая.

Ксения признается, что пока не знает, что будет дальше, и как именно сегодняшняя ситуация в мире отразится на нашей стране. Телеведущая призвала своих подписчиков быть милосердными и постараться не ненавидеть тех, кто сейчас разжигает русофобию.

- Единственное, что мы реально можем сделать: оставаться людьми. Проявлять милосердие, спасать и помогать тем, кому можешь, не ненавидеть тех, кто шлет тебе проклятия и ненавидит тебя просто за графу в паспорте «родился в России», - советует Собчак.

Ксения попрощалась с подписчиками своего Инстаграма. Фото: соцсети.

На страницу телеведущей в Инстаграме подписано 9,3 миллиона человек. Ксения попрощалась с ними, опубликовав музыкальный клип о любви к Родине.

- Пусть последним постом в этом 9-миллионном аккаунте станет кусочек последнего клипа Shortparis — про любовь к Родине. ''Берегите Россию'' не получилось, но ''Любите Россию'' навсегда с нами, - написала Ксения, поставив хэштег #Люблю Россию.

Сейчас Собчак с сыном Платоном отдыхает в Израиле. Журналистка объявила, что отправляется в отпуск. Сообщалось, что телеведущая вместе с пятилетним сыном Платоном улетела в Стамбул бизнес-джетом, за который она заплатила 5 миллионов рублей. Позже очевидцы сфотографировали Собчак в израильском аэропорту Бен-Гурион - Ксения прилетела в Тель-Авив. Ее муж Константин Богомолов остался в Москве. Труппа его Театра на Малой Бронной готовится к переезду в историческое здание, обновленное после ремонта. Так что у худрука в эти дни много дел.

Ранее Собчак заявила в Инстагарме, что у нее только одно гражданство – российское, и она не собирается оставаться на Западе.

- Мир, который еще вчера был открытым и простым, сегодня стал опасным и непонятным. Особенно для нас: людей, у которых нет других паспортов, кроме российского. И нет других карточек, кроме карточек российских банков, которые на сегодняшний момент уже нигде не работают. Десятки тысяч людей, которые говорили "я политикой не интересуюсь", оказались в заложниках у этой политики. Лично я собираюсь вернуться в Россию в ближайшее время и продолжить делать то, что еще возможно делать, - заявила Ксения.