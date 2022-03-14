Еще один отказ: Руководство иерусалимского музея не разрешило выступление Зеленского

Зеленский хотел бы обратиться к народу Израиля по видеосвязи, а сделать это, раз уж не вышло с Кнессетом, планировалось территории мемориала с участием депутатов Фото: REUTERS

После того, как израильский парламент (Кнессет) отказался собраться на внеочередное заседание ради видеообращения к депутатам президента Украины Владимира Зеленского, посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук обратился с просьбой о проведении масштабного мероприятия к руководству мемориального комплекса «Яд ва-шем». Но и здесь получил отказ.

По словам Корнейчука, Зеленский хотел бы обратиться к народу Израиля по видеосвязи, а сделать это, раз уж не вышло с Кнессетом, планировалось территории мемориала с участием депутатов, мэров городов и представителей общественности, к которым с большого экрана обратился бы президент Украины.

Однако председатель «Яд ва-шем» Дани Даян объяснил, что выступление Зеленского на подобного рода митинге абсолютно не соответствует «духу данного места» и ясно дал понять послу, что мемориал – не площадка для политических заявлений.

«Яд ва-шем» – это мемориальный комплекс, призванный сохранить для потомков память о трагедии Холокоста. Расположенный в Иерусалиме на Горе памяти мемориал является вторым после Стены Плача объектом по посещаемости в Израиле: за год в нем бывает более миллиона человек.

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