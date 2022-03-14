В Швейцарии просчитали последствия отказа от российского газа

Эмбарго на российский газ обойдется для страны потерей примерно 4% ВВП Фото: REUTERS

Эксперт Центра экономических исследований из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) Ингве Абрахамсен рассказал, что эмбарго на российский газ обойдется для страны потерей примерно 4% ВВП, соответственно, каждому жителю Швейцарии такая мера будет стоить ежегодно 3 тысячи франков (более 426 тысяч рублей по нынешнему курсу).

– Такой спад достаточно велик, чтобы вызвать рецессию в обычное время. Однако сейчас экономический подъем после коронакризиса может помочь пережить рецессию, – приводит мнение Абрахамсена газета Sonntagszeitung.

Эксперт уверен, что Швейцария сможет выжить в таких условиях, но соглашается, что всем придется смириться с повышением цен, а также правительству необходимо будет плотно заняться разработкой альтернативных вариантов топливных ресурсов и планированием резервов.

В качестве одной из мер называется переход на тепловые насосы и дровяное отопление, что позволит компенсировать до трети поставок российского газа. С этой целью в Швейцарии планируют даже выделять субсидию для домовладельцев. Правда, о том, где страна собирается брать такое количество дров – эксперты молчат.

Кроме того, установка тепловых насосов увеличивает потребление электроэнергии, а на замену газовых обогревателей правительству придется выделить еще порядка 3 миллиардов франков.

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