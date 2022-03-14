Принимать только белых: В Евросоюзе делят украинских беженцев по расовому признаку

Что будет дальше с этими людьми, пока никто не знает Фото: REUTERS

Демократичная Европа вновь обманывает сама себя – декларируемые на словах права и свободы здесь работают не для всех. Так, например, оказавшиеся в числе беженцев с Украины представители неевропеоиодной расы оказались никому не нужны.

О дискриминационном отношении к гражданам третьих стран журналистам BBC рассказали беженцы, которые уже несколько дней находятся в центре временного размещения неподалеку от польского Корчова.

Центр действительно временный, созданный на скорую руку – люди живут в здании бывшего торгового центра, их кормят и поят, но ни о каком личном пространстве или условиях для более или менее сносного проживания и речи быть не может – все размещаются в общих залах на раскладушках.

Помимо украинцев здесь, как и во многих других местах для временного размещения беженцев, оказались люди из третьих стран, которые многие годы жили и работали на Украине, но так и не получили гражданство. И вот теперь они оказались не у дел – украинцев из центра забирают и увозят для дальнейшего размещения в странах ЕС, а их удерживают в Корчове вот уже несколько дней.

Получается, что не имея украинских документов, эти люди не могут получить статус беженца, который дает возможность в течение года беспрепятственно находиться в странах Евросоюза.

Однако и это еще не самое страшное – по словам самих беженцев, их начали сортировать по расовому признаку, причем делают это «на глаз».

– Я заметил, что на людей с неевропейской внешностью смотрят косо. Они не смотрят на паспорт, это просто по внешности, – рассказал журналистам гражданин Узбекистана, представившийся Виктором.

В самом тяжелом положении оказались мужчины-мусульмане без украинских документов – по словам этих беженцев, у них практически нет шансов покинуть центр временного размещения. Что будет дальше с этими людьми, пока никто не знает.

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