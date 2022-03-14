Китай возвращает ограничения из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса

Правительство объявило, что пока не намерено закрывать города, но если заболеваемость продолжит расти – оно будет вынуждено пойти на этот шаг
Фото: REUTERS
Власти Китая вынуждены в очередной раз закручивать гайки в отношении коронавируса – на фоне резкого ухудшения ситуации с заболеваемостью жителей Пекина просят не покидать город без особой необходимости, а школы Шанхая переводят на дистанционное обучение.
В то же время в Гонконге заявили, что вспышка еще не достигла своего пика и, вероятно, в ближайшие дни ситуация ухудшится.
Правительство объявило, что пока не намерено закрывать города, но если заболеваемость продолжит расти – оно будет вынуждено пойти на этот шаг.
В Китае проводится жесткая политика «нулевой терпимости» к коронавирусу, согласно которой каждый выявленный случай заболевания сопровождается детальным расследованием, а также срочным принятием противоэпидемиологических мер. Так, причиной для возврата школьников многомиллионного Шанхая к онлайн-образованию послужило выявление в субботу 22 случаев заболевания.
Кроме того стало известно, что от туристов при посещении достопримечательностей в Китае начали требовать отрицательный тест на коронавирус.
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