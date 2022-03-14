Карта денацификации Украины: подразделения ЛНР блокировали Северодонецк

Трофейная техника переходит к бойцам ДНР

- За ночь 14 марта авиацией и ПВО ВКС России были сбиты 4 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе один "Байрактар ТБ-2". Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 187 объектов ВСУ, в том числе: два пункта управления, один зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", одна радиолокационная станция наведения и целеуказания, две реактивные установки залпового огня, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и ГСМ, 31 место скопления боевой техники, - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Отметим, что летчики и операторы беспилотников уничтожают цели в ночное время, чтобы исключить потери среди мирного населения. В это время техника также не обслуживается экипажами украинских военнослужащих.

Карта денацификации Украины Фото: Министерство обороны РФ

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения склада с боеприпасами ВСУ штурмовой авиацией ВКС России. Авиационный удар наносился парой штурмовиков Су-25 ракетным вооружением. После успешного выполнения боевой задачи самолеты вернулись на аэродром базирования.

В ЭТО ВРЕМЯ

Минобороны России приняло решение передать всю трофейную технику и вооружение ВСУ, украинских националистических батальонов и батальонов территориальной обороны подразделениям народной милиции Луганской и Донецкой Народных Республик. Перед передачей техника и вооружение как советского производства так и поставляемая западными странами проходит проверку и восстановление.

Врученная личному составу подразделений Народных Республик трофейная техника и вооружение будет использована для освобождения территории Народных Республик.

БОЕВАЯ СВОДКА

Подразделения российских Вооруженных Сил, продвинулись на 11 километров, вышли на рубеж Водяное, Сладкое, Степное, Тарамчук и Славное. Группировка войск Луганской Народной Республики, ранее блокировав Северодонецк с восточного и южного направления, ведет бои против националистов на северо-восточных окраинах города.

Всего с начала проведения специальной военной операции выведено из строя 3920 объектов военной инфраструктуры Украины.

Уничтожено:

100 - самолетов.

143 беспилотных летательных аппаратов.

1267 - танков и других боевых бронированных машин.

124 - реактивные системы залпового огня.

457 - орудий полевой артиллерии и минометов.

1028 - единиц специальной военной автомобильной техники.