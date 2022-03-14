Выбывший из "Маски" Джокер Наваи Бакиров за время проекта похудел на 10 килограммов

Под маской Джокера оказался Наваи Бакиров. Фото: пресс-служба НТВ.

Самый засекреченный телепроект в разгаре: в пятом выпуске шоу "Маска" на НТВ рассекретили Джокера - двуликого участника, которым оказался солист группы HammAli & Navai Наваи Бакиров. Этому хитрецу удалось сбить с толку членов жюри, исполнив в одном из выпусков свой же хит "Птичка".

- Странно, Джокер спел точь-в-точь с оригиналом. Но разве стала бы маска исполнять свой хит? - рассудили звездные судьи во главе с Филиппом Киркоровым и оказались не правы. Если Джокер поет как Наваи - значит, это действительно Наваи.

О том, как ему далось участие в проекте, и от чего пришлось отказаться, выбывший конкурсант рассказал сайту kp.ru.

- Наваи, как вы оказались именно в этом костюме?

- У Саши HammAli – моего друга и брата (Александр Алиев, партнер по дуэту. - Ред.) - есть прозвище Джокер, потому что он большой фанат этого персонажа. Я никогда в жизни не выступал без него, поэтому на шоу «Маска» я также решил взять его с собой.

Кстати, по словам костюмеров, Джокер – одна из самых сложных масок в этом сезоне. Этот костюм – полностью моя идея, в том числе двуликая маска и выбор цветовой гаммы. За время проекта я похудел на 10 килограмм, поэтому костюмерам пришлось подгонять костюм под меня. С момента первого выпуска у Джокера также поменялась прическа и ботинки, так как костюмеры, чтобы скрыть мой настоящий рост, решили добавить к ботинкам платформу. Но это было очень неудобно, и я сказал ее убрать: в этом выступать я не буду.

Наваи-Джокер в первом и пятом выпуске проекта. Певец отказался выступать на каблуках. Фото: стоп-кадр YouTube.

- Костюм отражает ваш характер?

- Да, я такой же бешеный, как и Джокер!

- От чего пришлось отказаться ради участия в "Маске"?

- У меня очень плотный график, а тут то студия, то репетиция, то съемки... В итоге приходилось отменять отпуск и другие поездки заграницу по личным делам ради проекта.

- Как впечатления от общения с жюри?

- Все хорошо. Я с самого начала не пытался притворяться, был таким, какой я есть. Не хотел врать, максимально честно отвечал на вопросы.

- А что насчет страхов? Многие жалуются на клаустрофобию в душных масках.

- Я не из пугливых. Страхов не было вообще. Было небольшое волнение перед первым выпуском, потому что для меня все было в новинку: я не понимал, что нужно делать, какие вопросы будут задавать. Но ко второй программе никакого волнения уже не было.

Напомним, в предыдущих эпизодах маски сняли Пес (фигурист Роман Костомаров), Павлин (певица Альбина Джанабаева) и Лошадь (актриса Нонна Гришаева). В проекте осталось 11 участников.

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