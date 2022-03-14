Русские не сдаются: летчик российского Су-25 посадил горящий самолет после прямого попадания ракеты

Летчик российского Су-25 посадил самолет после попадания украинской ракеты

Минобороны представило видеокадры, на которых можно увидеть все, что осталось от российского самолета Су-25, который сумели посадить после выполнения боевой задачи два летчика. О том, как это происходило рассказал сам герой - заместитель командира штурмового авиационного полка подполковник Денис Литвинов.

- При выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции штурмовик Су-25, следующий в паре вторым, попала ракета переносного зенитно-ракетного комплекса, выпущенная с земли военнослужащим вооруженных сил Украины. Летчик поврежденного самолета, сохраняя хладнокровие и оценив обстановку, принял решение отключить поврежденный двигатель, но не покидать самолет, - вспоминает подполковник Денис Литвинов, чей самолет был ведущим (первым).

Минобороны представило видеокадры, на которых можно увидеть все, что осталось от российского самолета Су-25, который сумели посадить после выполнения боевой задачи два летчика.

В таких воздушных операциях, пока ведущий наносит удар по целям, ведомые самолеты уничтожают силы противовоздушной обороны противника или принимают удар на себя.

После того, как получил доклад от ведомого, Литвинов зашел к нему в хвост, и понимая, что самолет товарища не выдержит повторного попадания ракеты, прикрыл его своим самолетом. Обнаружив пуск второй ракеты он, отстреливая тепловые ловушки, сумел увести ракету в сторону. После этого летчики набрали высоту и ушли из-под обстрела.

При заходе на посадку летчик поврежденного Су-25 доложил об отказе систем управления и контроля самолета, но выполняя указания командира, сел без происшествий.

В Минобороны России отметили, что умелые действия летчика Дениса Литвинова, позволили сохранить жизнь товарища и боевой самолет. Оба летчика за выполнение поставленной боевой задачи представлены к государственным наградам.

Впервые о подвиге подполковника Дениса Литвинова Минобороны России сообщило 11 марта. Ежедневно подчиненные заместителя командира полка сбивают беспилотники противника и подавляют наземные цели. Всего за время операции было уничтожено более 100 самолетов Вооруженных сил Украины.

При заходе на посадку летчик поврежденного Су-25 доложил об отказе систем управления и контроля самолета, но выполняя указания командира, сел без происшествий.

- За ночь 14 марта авиацией и ПВО ВКС России были сбиты 4 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе один "Байрактар ТБ-2". Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 187 объектов ВСУ, в том числе: два пункта управления, один зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", одна радиолокационная станция наведения и целеуказания, две реактивные установки залпового огня, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и ГСМ, 31 место скопления боевой техники, - заявил на прошедшем в понедельник брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Отметим, что летчики и операторы беспилотников чаще всего уничтожают цели в ночное время, чтобы исключить потери среди мирного населения. В это время техника также не обслуживается экипажами украинских военнослужащих.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения склада с боеприпасами ВСУ штурмовой авиацией ВКС России. Авиационный удар наносился парой штурмовиков Су-25 ракетным вооружением. После успешного выполнения боевой задачи самолеты вернулись на аэродром базирования.