Юлия Барановская перестала скрывать богатого любовника

Юлия Барановская не только умница и красавица, но и успешная телеведущая и прекрасная мама троих детей. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Юлия Барановская не только умница и красавица, но и успешная телеведущая и прекрасная мама троих детей. Наследников блондинка родила от футболиста Андрея Аршавина, с которым прожила более девяти лет. В браке знаменитость никогда не была, но не раз признавалась, что хочет замуж и рожать. А на днях и вовсе сообщила публике о том, что не одинока.

Юлия Барановская добилась славы после разрыва с футболистом Андреем Аршавиным, оставшись с тремя детьми на руках. Многие брошенные мужьями женщины считают ее идеалом.

О своей личной жизни Барановская предпочитает не распространяться. Много лет подряд она строила карьеру и воспитывала детей - Артема, Арсения и Яну. И вот теперь, вероятно, пришло время подумать и о себе.

Юлия разоткровенничалась в блоге. "Да, у меня есть молодой человек", - огорошила 36-летняя женщина.

После чего уточнила: "Но не могу сказать, что он молодой. Мне и самой не 15. Из вариантов «любовь» или «деньги» предпочитаю брать все. Поэтому формулировка «или» для меня неактуальна".

Многодетная мама ранее рассказывала, что периодически ходит на свидания с разными мужчинами и обычно сразу понимает, кто перед ней. При этом Барановская мечтает о личном счастье. "Мечтаю родить еще одного ребенка, а может, двух. Как бы выйти замуж уже могла, и несколько раз… Женщины не ошибаются, они просто не хотят видеть действительность, начинают придумывать", - делилась однажды знаменитость.