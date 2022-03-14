«Не хотим создавать дефицит»: правительство не будет диктовать торговым сетям цены на продукты

Глава Минэкономразвития Максим Решетников. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Правительство следит за ростом цен в стране, но регулировать их не будет, иначе на полках магазинов возникнет дефицит товаров. Об этом журналистам сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

- Очень важно в текущей ситуации, в условиях таких колебаний и самих мировых цен, и валютного курса, сохранить максимальную гибкость ценообразования. Если мы будем чрезмерно жестко диктовать сетям, производителям цены какие- либо, очень скоро мы столкнемся с дефицитом, - сказал Решетников.

По его словам, российская экономика будет сохранять рыночный характер.

- Это позволит избежать снижения экономической активности и максимально быстро перейти к восстановлению, - сказал Решетников.

Решетников рассказал, что правительство предлагает временно обнулить ввозные пошлины на некоторые виды продукции для поддержки российского бизнеса. Это касается продовольственных товаров, медикаментов, продукции, необходимой для фармацевтики, продукции для сельского хозяйства, комплектующих.

В Минэкономразвития также считают, что значительная часть иностранного бизнеса вернется к работе в России. По словам Решетникова, бизнес просто перенастроит цепочки поставок.

- Наш рынок никуда не делся, компании зарабатывали здесь достаточно долгое время, был рентабельный бизнес в нашей стране, и это дает нам основания надеяться, что ситуация нормализуется, - заявил Решетников.

По его мнению, многие иностранные компании и торговые сети приостановили работу в России из-за проблем с логистикой и необходимости замены европейских поставщиков на азиатских.