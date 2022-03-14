Девушка рыдала, обнимая мертвую мать: ракетный удар ВСУ убил 17 человек в центре Донецка

Девушка обнимает мертвую мать, рядом с ней на коленях стоит муж или парень, просто прижимается к ней, голова к голове. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Около полудня мой дом качнуло от далекого взрыва. На слух – центр Донецка, сильно, очень сильно и громко. Может быть, военкорская чуйка сработала, я начал быстро собираться, еще не зная толком, что произошло?

Как выяснилось позже, это была тактическая ракета «Точка У», целили в Областную администрацию Донецка, как минимум. Пока заводил машину, успел позвонить товарищу-военкору. На бегу задыхаясь, он выкрикнул:

- Там, где наше кафе, туда легло!

Еще не видя трупов, зрелище разбитых витрин уютнейшего арт-кафе, как-то нехорошо кольнуло сердце. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Еще не видя трупов, зрелище разбитых витрин уютнейшего арт-кафе, как-то нехорошо кольнуло сердце. Навстречу мне, из здания областной государственной администрации, группами, ускорив шаг, расходились чиновники и клерки. Помню, меня поразило, что у всех в руках были какие-то бумаги или папки.

Ракетный удар ВСУ убил 17 человек в центре Донецка Фото: Дмитрий СТЕШИН

Бегу через дворы к улице Университетской, спотыкаясь о сорванный сайдинг, сбитые ветки деревьев, плафоны уличных фонарей. Дальше – только вспышками. Машина с распахнутыми дверями, на переднем пассажирском сиденье – женщина в хорошей шубе, голова неестественно откинулась назад, руки уже желтые, восковые. Вход в банк (то, что это финансовое учреждение мне сказали потом – фасад весь выметен осколками, в труху). На тротуаре лежат сгорбившиеся холмики – три, пять, восемь.

Около полудня мой дом качнуло от далекого взрыва. На слух – центр Донецка, сильно, очень сильно и громко. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Девушка обнимает мертвую мать, рядом с ней на коленях стоит муж или парень, просто прижимается к ней, голова к голове. Вдоль фасада банка бесцельно бродит пожилой мужчина, бродит, обходя трупы и выкрикивает – «За что! За что!». Подбегают врачи, уводят его в «скорую», что-то делают с ним… Я не заглядываю в «Скорую».

Оранжевый автобус из которого вытекает кровь на асфальт, номер 17. Маршрут – Университетская, улица Боссе… Боссе, я вспоминаю январь 2015, наши начали дожимать киборгов в аэропорту, и они накрыли из минометов, в 9 утра, трамвайно-троллейбусное кольцо, все ехали на работу. Я думал, никогда больше не увижу такого зрелища, как я ошибался! На Боссе тогда погибло 15 человек, кажется, здесь – уже больше двух десятков тел. Кого-то найдут еще в квартирах: шрапнель из «Точки» выметала фасады домов в нескольких кварталах (прим. ред. - по последним официальным данным, число погибших достигло 17 человек).

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Пожилая женщина, Любовь Ивановна, стиснула в руке одноразовый стаканчик, я даже на расстоянии чую запах горя, запах валерианы. Говорит мне:

- Муж за интернет пошел платить. Вот…Мы думали, Россия придет и все это закончится, Россия пришла, за что нам эти муки опять?

Я не могу ничего ей ответить. Как и много лет подряд не мог на Донбассе ответить на вопрос: «Когда Россия прекратит эту войну?».

Как выяснилось позже, это была тактическая ракета «Точка У», целили в Областную администрацию Донецка, как минимум. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Павел Томашевский поразил меня какими-то прозрачными, обесцвеченными глазами, он был в банке в момент прилета:

- Я самый молодой здесь оказался, посмотрите, одни старики погибли, теща у меня погибла, машина сгорела…Я не знаю зачем ОНИ это сделали, наверное, потому что знали, тут будет много людей.

Встречаю старого товарища Даниила Безсонова, замминистра информации, знакомого еще по осаде Славянска. Я чувствую, как его немного потряхивает от увиденного, это гнев. По мнению Даниила, «Точку» все-таки заземлило наше ПВО и тогда по району добавили «Смерчами» или «Ураганами» с кассетными боеприпасами.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

По улице тянет гарью и неожиданно – жареной картошкой, это догорает грузовичок, привозивший товары в магазинчик. Никаких военных объектов в округе нет, но то, что этот отрезок Университетской, один самых людных уголков города – факт. Кто-то замечает, что к счастью, не обстреляли в обеденный перерыв, тогда людей на улице было бы еще больше.

Сбитая точка, двигательный отсек и отсек управления, валяются прямо у постамента памятника Кобзарю, Тарасу Шевченко. «Точка» еще дымит. Собираю эту картину в одно целое и в голове пульсирует мысль: «мы не бандеровцы, «Кобзарь» ни в чем не виноват».

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