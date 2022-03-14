«ВКонтакте» создает общественный совет по поддержке малого и среднего бизнеса

«ВКонтакте» запустила новое направление поддержки малого и среднего бизнеса

Компания «ВКонтакте» запустила новую программу поддержки малого и среднего бизнеса. VK создает общественный совет, в состав которого вошли предприниматели и представители общественной организации «ОПОРА РОССИИ». Основная цель проекта – помочь представителям бизнеса максимально адоптироваться к новым условиям.

«Мы пониманием, что многие представители среднего и малого бизнеса сегодня работают в онлайне. Вместе мы готовы развивать и дорабатывать свои сервисы, которые будут удобны предпринимателям и пользователям. Для этого мы создаем совет, который будет учитывать идеи и предложения предпринимательского сообщества», - рассказал генеральный директор VK Владимир Кириенко.

Он добавил, что на сегодняшний день свои товары и услуги через социальную сеть «ВКонтакте» продвигают уже более двух миллионов предпринимателей. При этом платформа готова помочь организовать свои площадки и другим представителям МСП.

«Уже сейчас в ВКонтакте свои товары и услуги продвигают более 2 млн предпринимателей, только за последние выходные было создано более 100 тысяч бизнес-сообществ. На платформе Бизнес ВКонтакте предприниматели могут найти все необходимые инструменты для запуска и развития своего дела в интернете», – добавил Кириенко.

В то же время команда «ОПОРЫ РОССИИ» представит комплексную экспертизу для различных отраслей по механизмам продаж в онлайне. Для этого планируется провести фокус-группы и собрать мнения от профильных бизнес-сообществ.

Таким образом, совет «ВКонтакте» станет площадкой открытого диалога для представителей бизнеса по всей стране. Здесь же эксперты смогут делиться своим опытом и помогать МСП с решением задач в новых условиях.

В общественный совет VK вошли президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин, руководитель бизнес-юнита Классифайды, малый и средний бизнес и электронная коммерция VK Юрий Новиков, создатель торговой марки MAMANONSTOP Евгения Лазарева, совладелец компании Tkanoff Group и основатель бренда Sk Selektion Елена Краснова и основательница бренда Hydrop Марина Росс.

Для сбора информации во «ВКонтакте» работает сообщество для бизнеса, внутри которого любой предприниматель может предложить свои идеи для развития МСП, отрасли или отдельных групп бизнеса. Совет будет оперативно обрабатывать все заявки и инициативы.