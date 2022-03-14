«Выбираете штраф и обжалуете»: штрафы ГИБДД теперь можно оспорить через «Госуслуги авто»

Решение об обжаловании принимается в течение 10 дней Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Минцифры расширило возможности мобильного приложения «Госуслуги Авто». Теперь через приложение можно обжаловать штрафы за нарушение ПДД.

Важный момент: обжаловать онлайн можно только штрафы за нарушения, зафиксированные камерами ГИБДД. Решение об обжаловании принимается в течение 10 дней, ведомство может запросить дополнительные документы.

Напомним, мобильное приложение «Госуслуги Авто» было запущено осенью 2021. По данным Минцифры, на сегодняшний день его скачали порядка 1,5 млн. автомобилистов.

При помощи «Госуслуг Авто» можно загрузить СТС и предъявлять его сотруднику ГИБДД в электронном виде, записаться на регистрацию автомобиля и замену водительского удостоверения, оплатить штрафы ГИБДД, посмотреть историю автомобиля и скачать выписку из государственного реестра транспортных средств ГИБДД.

Минцифры обещает и дальше расширять функционал приложения. В дальнейшем через него будет можно оформить европротокол онлайн, загрузить данные о страховке и техосмотре, оформить куплю-продажу автомобиля онлайн и предъявить водительское удостоверение в электронном виде.

Как обжаловать штраф за нарушение ПДД:

1. Открыть приложение.

2. Зайти в раздел с оплатой штрафов.

3. Выбрать штраф, который хотите обжаловать. Если его обжалование в электронном виде возможно, появится соответствующая кнопка и информация о сроках обжалования.

4. Выбрать причину обжалования.

5. Загрузить подтверждающие документы (фотографии и видеозаписи).

6. Дождаться рассмотрения.