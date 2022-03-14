Дмитрий Песков: Президент дал указание воздержаться от немедленного штурма крупных городов, в том числе Киева

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...В Москве обратили внимание на недавнее заявление высших должностных лиц США и ЕС – Салливана и Борреля, о том, что, дескать, Путин разочарован тем, что его войска не продвигаются вперед так, как он думал, в крупных городах, включая Киев, - так начал в понедельник, 14 марта, своё официальное пресс-секретарь главы государства на брифинге для российских и иностранных журналистов. - Якобы в связи с этим он, Путин, «увеличивает количество целей», «на которые нападает», и «пытается нанести ущерб каждой части страны».

После этого официальный представитель Кремля особо подчеркнул:

- В начале операции Президент России, действительно, дал указание Министерству обороны воздержаться от немедленного штурма крупных населенных пунктов, включая Киев. В связи с тем, что вооруженные националистические формирования оборудуют огневые точки, размещают тяжелую военную технику прямо в жилых кварталах, и боевые действия в густонаселенных районах неизбежно приведут к большим потерям среди гражданских лиц. И операция была спланирована именно с учетом этого обстоятельства.

Вместе с тем Министерство обороны при обеспечении максимальной безопасности мирного населения не исключает возможности постановки под полный контроль крупных населенных пунктов, которые сегодня и так практически находятся в окружении, за исключением зон, используемых для гуманитарной эвакуации.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

- Упомянутые высшие должностные лица США и ЕС (Салливан и Боррель. - Ред.), судя по всему, подталкивают Россию к штурму крупных городов Украины с целью возложить на нашу страну ответственность за гибель мирных граждан. Мы считаем, что такая позиция является провокационной.

- Всему миру известен безжалостный стиль американских властей, которые, для достижения своих целей, ни во что не ставят жизнь мирных граждан. Все помнят ковровые бомбардировки бывшей Югославии, ракетные удары по центру Белграда, множественные, ничем не оправданные, жертвы в странах Ближнего Востока, совершаемые на протяжении 20 лет преступления в Афганистане, когда одним ударом уничтожались сотни людей на свадьбах и в жилых домах. Эта жестокость не предотвратила позорного бегства Америки из этой страны.

- В подсказках таких стратегов мы не нуждаемся.

- Сегодня пришли очень трагические известия из Донецка, где более 20 мирных граждан погибли от удара ракеты, выпущенной Вооруженными силами Украины, которые, судя по всему, действуют по подсказке и методике своих заокеанских хозяев.

Российские Вооружённые силы работают современным высокоточным оружием, поражая исключительно объекты военно-информационной инфраструктуры.

Все планы российского руководства будут реализованы в утвержденные заранее сроки и в полном объеме.

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