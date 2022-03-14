"С чистого листа": Игорь Николаев заявил о переменах в жизни

Композитор Игорь Николаев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Игорь Николаев, как и многие его коллеги по шоу-бизнесу, сейчас привыкает к новой реальности. Композитор заявил, что начинает жизнь "с чистого листа и обустраивается на новом месте".

Игорь Николаев осваивает для себя новое и доселе неизведанное пространство. Известный исполнитель и автор-песенник перешел из Инстаграма во "ВКонтакте". Знаменитый артист публикует фотографии и записи своих песен на новой площадке.

"С чистого листа. Пока как-то все непонятно. Буду пытаться обустраиваться на новом месте!" - объявил артист.

Отметим, ранее о переходе в новую соцсеть сообщала и молодая жена Николаева. Певица и актриса Юлия Проскурякова активно налаживает связи с фолловерами.

Напомним, Игорь Николаев более 16 лет счастлив со своей молодой супругой. Артистка подарила автору-песеннику истинную радость после его болезненного расставания с певицей Наташей Королевой. В свое время она вдохновила влюбленного маэстро на написание песен, впоследствии ставших хитами на долгие годы.

В 2006 году в Екатеринбурге Игорь Юрьевич встретил Проскурякову. Шесть лет назад она родила мужу долгожданного ребенка - дочь Веронику. Родители души не чают в девочке.

Проскурякова буквально вымолила ребенка - долго не могла забеременеть. В 2013 году отправилась в Покровский женский монастырь, чтобы попросить помощи у Матроны Московской, а затем поехала с мужем в храм, где хранились мощи святых Петра и Февронии. "Ждали и молились. А радикальных медицинских мер не предпринимали. И, как оказалось, поступили правильно: когда мы расслабились, тут-то все и случилось… Думаю, что каждой паре Бог дает ребенка, когда нужно", - отмечала артистка.