Видео уничтожения реактивных систем залпового огня ВСУ показало Минобороны

Ракета точно поразила цель

Минобороны России демонстрирует удар высокоточным оружием по складу с боеприпасами с реактивными ракетами Вооруженных сил Украины.

- С помощью беспилотного летательного аппарата было установлено местонахождение двух реактивных систем залпового огня (установок РСЗО) ВСУ, которые выпустив штатный боекомплект проследовали на перезаряжание в ангар с боеприпасами. После того как реактивные установки заехали в ангар по нему был нанесен удар высокоточным оружием. Ракета точно поразила цель, - сообщает Минобороны России.

На кадрах видеосъемки, которое предоставило военное ведомство видна яркая вспышка и разлет боеприпасов с их детонацией.

- На самом деле после детонации у некоторых ракет, разлет которых наблюдается на видео, сработали разгонно-маршевые двигатели, - пояснили в Минобороны России.

Ранее такую же тактику преследования противника избрали старшие операторы беспилотника "Орлан-10" младшие сержанты Сергей Марусов и Александр Кузьмин.

С высоты более 3 тысяч метров сержанты заметили перемещение 6 диверсионно-разведывательных групп украинских националистов, готовивших нападение на колонны подвоза горючего и боеприпасов.

В результате оперативно полученных данных, противник общей численностью 19 человек и средства поражения были уничтожены силами роты специального назначения.

Позже, выполняя разведывательный полет БпЛА "Орлан-10" сержанты Марусов и Кузьмин засекли развертывание на огневых позициях реактивного взвода противника в составе 3 БМ-21 "Град". Благодаря оперативно переданным данным на командный пункт, ударами артиллерийской батареи была уничтожена одна единица вражеской РСЗО, а остальные спешно покинули свои позиции.

Наши операторы продолжили наблюдать, и по следам в лесу нашли 2 уцелевших вражеских установки РСЗО, вскрыли район массового сосредоточения военной техники противника, куда вражеские установки вернулись, спасаясь от огня российской артиллерии.

- На основании данных, переданных расчетом БпЛА на командный пункт, по заданному району был нанесен удар баллистической ракетой ОТРК "Искандер", в результате которого было уничтожено 10 единиц техники, включая 3 "Града" и 52 националиста, - сообщили в военном ведомстве.

Благодаря скрытному и бескомпроматному применению российскими контрактниками беспилотного летательного аппарата "Орлан-10", а также их тактической выучке без потерь удалось ликвидировать значительное количество военной техники и живой силы противника.

Отметим, что Вооруженные силы России используют современные высокоточные корректируемые наводчиком-оператором артиллерийские боеприпасы стоимостью около 30 тысяч евро. Они направляются прямо в цель по лазерному лучу и гарантируют поражение бронетехники.

БОЕВАЯ СВОДКА

Подразделения российских Вооруженных Сил с начала проведения специальной военной операции вывели из строя 3920 объектов военной инфраструктуры Украины.

Уничтожено:

100 - самолетов.

143 беспилотных летательных аппаратов.

1267 - танков и других боевых бронированных машин.

124 - реактивные системы залпового огня.

457 - орудий полевой артиллерии и минометов.

1028 - единиц специальной военной автомобильной техники.