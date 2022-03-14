«Боинги» и «Аэробусы» могли никогда не взлететь: как Путин сохранил нашей авиации иностранные самолеты

Если всю технику перерегистрируют у нас, то ограничения на международные полеты уже не будут действовать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник Владимир Путин внес поправки в Воздушный кодекс России. Президент разрешил авиакомпаниям перерегистрировать у нас самолеты, которые находятся в лизинге у западных компаний. Главред портала Avia.ru Роман Гусаров объяснил, что собственно должно поменяться.

- В 90-е годы, когда Россия начала покупать первые самолеты Boeing и Airbus, наши правила эксплуатации сильно отличались от западных. Поэтому тогда было принято соглашение (статья 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации) о том, что российские компании могут регистрировать самолеты за рубежом. Так как бы гарантировалось, что мы будем следить за техникой правильно. Обычно самолеты регистрируются в той стране, где находится перевозчик. Но мы стали государством-исключением. 95% нашего авиапарка зарегистрировано в Ирландии и на Багамах, - рассказал эксперт.

С 90-х годов Россия свое законодательство подтянула к международным стандартам. Но лизинговые компании по старинке требовали регистрации где-нибудь на Западе. Типа им так проще было бы решать возможные конфликты. При регистрации в нашей стране перевозчикам пришлось бы платить повышенный процент за аренду. Естественно, бизнес этого делать не хотел.

Нынешние западные санкции запрещают самолетам наших компаний летать за пределы России. Запрет вводят страны, в которых наши самолеты зарегистрированы.

- Если всю технику перерегистрируют у нас, то ограничения на международные полеты уже не будут действовать, - объяснил Гусаров.

Важный момент: российские авиакомпании по-прежнему будут платить за лизинг самолетов. То есть, ни о какой национализации речь не идет. Просто меняется страна регистрации.

- Лизинговая компания может запретить перерегистрацию? – вопрос эксперту.

- Надо смотреть, какой договор аренды самолетов. Если договор дает такое право, то компании в теории могут наложить вето. Но они так вряд ли поступят. В России в лизинге около 700 бортов. Они все примерно стоят 70 млрд. долларов. Если мы их просто вернем назад, то бизнес на западе банально разорится. Быстро найти новых покупателей на такое количество самолетов невозможно, - ответил специалист.