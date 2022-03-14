Дмитрий Песков: С годами отношение президента Путина к Наине Ельциной никоим образом не изменилось

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 14 марта, вдова первого Президента России Бориса Николаевича Ельцина - Наина Иосифовна Ельцина отмечает день рождения.

В связи с этим журналист «Комсомольской правды» обратился к официальному представителю Кремля с таким вопросом:

- ... Дмитрий Сергеевич, у Наины Иосифовны сегодня круглая дата. Я не сомневаюсь, что Владимир Владимирович ее либо уже поздравил, либо поздравит. Я помню, что раньше Наину Ельцину в коридорах власти уважительно называли бабушкой. Как сегодня оценивают вдову первого Президента России в Кремле? Владимир Владимирович всегда отмечал ее мудрость, просветительскую деятельность и талант.

Вот что - дословно - сказал Песков:

- С годами отношение президента Путина к Наине Ельциной никоим образом не изменилось.

Пресс-секретарь также отметил, отвечая на вопрос ТАСС, что Владимир Путин поздравляет Наину Иосифовну с днём рождения каждый год. И, хотя у президента были в этот день и международные телефонные переговоры, и встречи, и так далее, он сейчас весьма и весьма занят, но не сомневаюсь, что уже поздравил Наину Иосифовну.