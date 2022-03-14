Зачем Путину рассказали о «гильотине»

Вице-премьер РФ – руководитель Аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин принял в Кремле вице-премьера Дмитрия Григоренко. Чиновник рассказал о реформе государственного контроля за бизнесом.

- В 2019 году мы занялись регуляторной гильотиной – проверили все существующие требования, чтобы отменить устаревшие или переутвердить нужные. Эта работа нами сделана. Мы изучили все 318 тысяч документов, 143 тысячи обязательных требований отменили за избыточностью и неактуальностью, - рассказал Григоренко.

Вице-премьер объяснил, что правительство сделало еще:

1. Раз в шесть лет все обязательные требования будут переутверждаться. Это нужно, чтобы власти не наплодили новых мешающих правил.

2. Теперь все требования всех ведомств могут быть введены только два раза в году: 1 марта и 1 сентября.

3. Любую проверку можно обжаловать через Госуслуги в досудебном порядке. Каждое обращение обязаны рассмотреть в течение месяца.

- Хорошо. Это действительно очень важно. Мы годами над этим работаем. Я очень надеюсь, что и то, что было сделано в последнее время положительно скажется на обстановке в экономике страны в целом, - похвалил Путин.