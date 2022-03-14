О чем молчит Филипп Киркоров: многомиллионные убытки и отмененные концерты

Компания Филиппа Киркорова погрязла в убытках на девять миллионов рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Шоу-бизнес остался без короля, по крайней мере, в соцсетях: Филипп Киркоров уже три недели не выходит на связь в Инстаграме. Поговаривали даже, что артист покинул страну, как Алла Пугачева, Ксения Собчак и другие звезды. Но эта версия быстро сошла на нет, ведь Филипп Бедросович продолжает появляться в новых выпусках шоу "Маска", которые снимают за пару дней до выхода в эфир.

Не исключено, что Филипп Киркоров взял паузу в связи с событиями на Украине: сейчас что ни скажи - непременно нарвешься на грубость. Однако, как выяснилось, лучезарный Филипп молчит не только об этом. Например, поп-король ни слова не сказал о том, что его концерты не состоятся.

Между тем, как выяснил сайт kp.ru, у Филиппа Бедросовича вновь вынужденный простой. Год без концертов он объявлял в 2020-м: все мероприятия тогда перенесли на 2021. Однако, прошлой весной ситуация повторилась: гастроли отложили до 2022 года. И вдруг новый удар. На сайте Филиппа до сих пор висит расписание на март, в котором указаны шесть городов: Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, Смоленск, Курск и Белгород. Зрители здесь ждали Киркорова два года, но так и не дождались: шоу переносятся одно за другим, ориентировочно, на декабрь-2022. При этом покупателей никто официально не предупреждает, люди вынуждены расспрашивать организаторов в соцсетях.

- Во всем виноваты ограничения по ковиду, - сообщил kp.ru один из организаторов выступлений поп-короля. - Это в Москве снимают маски, а во многих регионах сохраняется так называемый режим повышенной готовности. У Филиппа запланированы большие площадки-тысячники: дворцы спорта, концертные залы. Но губернаторы такие массовые мероприятия пока не разрешают. Отмен концертов не будет: для Киркорова это смерти подобно. У него в расписании стоят около 15 городов, везде оплачена аренда. Поэтому сдать билеты не получится, надо ждать: переносы когда-нибудь закончатся. А вот в Москве и Питере выступления в силе: в апреле в каждой из столиц состоится по 3-4 концерта в честь 55-летнего юбилея певца.

Неудивительно, что отсутствие гастролей подкосило благосостояние Филиппа Киркорова. Так, по данным kp.ru, компания певца ООО "Филипп Киркоров Корпорейшн", которая занимается организацией его выступлений, на днях опубликовала бухгалтерскую отчетность за прошлый год. Оказалось, что фирма сработала в минус, показав годовой убыток в 8,8 млн рублей. Годом ранее, в 2020-м, когда мир захлестнула пандемия, фирма сработала в ноль, а вот в 2019-м дела шли прекрасно: годовой доход тогда составил 61 млн рублей. Таким образом, за два последних года компания Киркорова потеряла почти 70 миллионов рублей.

Сайт kp.ru связался с концертным директором Филиппа Бедросовича, но объяснять перенос гастролей и отсутствие информации по этому поводу помощник не захотел.