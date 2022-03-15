Валентин Распутин: “Нас бьют по рукам, чтобы мы опустили руки. Не опустим...”

15 марта выдающемуся русскому писателю исполнилось бы 85 лет. Фото: Михаил Фомичев/ТАСС

Классик французской социологии Гюстав Лебон говорил, что народами управляют их мертвецы. И действительно, мы с вами постоянно оглядываемся на миллионы наших погибших солдат. Что бы они сказали, как оценили бы то, как мы распорядились с подаренной нам жизнью.

Выражение “он бы в гробу перевернулся”– тоже из этой сферы. Нам также важно, что сказал по тому или иному поводу Пушкин, Суворов или Оптинские старцы. Потому в соцсетях так популярны цитаты.

Один из тех людей, с которыми будут вечно сверять компас поколения россиян, - Валентин Распутин. Не только потому, что он большой писатель, но и оттого, что он не менее большой Гражданин. В юбилей Валентина Григорьевича вспомним что он говорил в разных своих интервью, что завещал нам помнить.

ВСЕ ЛИ МЫ – НАРОД?

“Никак не могу согласиться с тем, что за народ принимают все население или всего лишь простонародье. Народ - коренная порода нации, рудное тело, несущее в себе главные задатки, основные ценности, врученные нации при рождении. А руда редко выходит на поверхность, она сама себя хранит до определенного часа, в который и способна взбугриться, словно под давлением формировавших ее веков.

Народ в сравнении с населением, быть может, невелик числом, но это отборная гвардия, в решительные часы способная увлекать за собой многих. Все, что могло купиться за доллары и обещания, - купилось; все, что могло предавать, - предало; все, что могло согласиться на красиво-унизительную и удало-развратительную жизнь, - согласилось; все, что могло пресмыкаться, - пресмыкается. Осталось то, что от России не оторвать и что Россию на за какие пряники не отдаст”.

КАК ПОНЯТЬ КТО ЛЮБИТ РОССИЮ, А КТО НЕТ?

“Достоевским замечено: "Не люби ты меня, а полюби ты мое", - вот что вам скажет народ, если захочет удостовериться в искренности вашей любви к нему".

(Удивительно простой и безошибочный способ распознавания лиц, не так ли? Части нашей интеллигенции все немило – и наши священники, и наше советское детство, и наши вожди – сплошь “тираны”, и парад Победы, и наша армия, которая “насиловала немок”, а теперь не дает Зеленскому бомбить Донбасс... Как подходят все эти люди, которые “за мир” под формулу Достоевского-Распутина: просто не любят все НАШЕ.)

О НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ

“ Объявлять конкурс на национальную идею - все равно что объявлять конкурс на мать родную. Национальную идею искать не надо. Она лежит на виду. Это правительство наших, а не чужих национальных интересов, восстановление и защита традиционных ценностей, изгнание в шею всех, кто развращает и дурачит народ, одинаковое государственное тягло для всех субъектов Федерации”.

О НАЦИОНАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ

“У нас это какая-то национальная болезнь - распри. Мы не можем жить дружно, мы не можем делать общее дело, а если делаем, то обязательно с какими-то скандалами, с какими-то подозрениями, разоблачениями. Может быть, это национальная черта, может быть, это болезнь времени - все действительно делится, все проявляет недоверие друг к другу. А без договоренности - и внутри одного союза, и между союзами, - нам дороги не будет”.

(Эту нашу черту давно приметили за рубежом и активно используют ее. Как только подружишься с человеком, и по всем статьям вы друг другу милы, как выяснится вдруг, что он яростно против твоей позиции по... (прививкам, операции на Украине, отношению к властям и т.д.). Ну и пошла описанная Распутиным распря... Кто из нас не отписывался в последние годы от друзей?)

О ФАШИЗМЕ

“Русский человек от фашизма далеко. Чванство - это может быть. А фашизм, который иногда бросается в русский народ... Вот чего нет в нем - это фашизма. Просто национально, генетически в нем нет этого”.

(Особенно вспоминаешь это, глядя на кадры, как на наших военных на Украине напирает агрессивная толпа, а российские солдаты вместо того, чтобы как американцы, выпустить обойму и предотвратить таким образом такие же нападения толп в других городах, уговаривают, стреляют в небо, и потом просто уходят. Даже иностранцы, увидев эти кадры, которые распространила одна из британских газет, отметили благородство россиян.)

О КРЫМЕ

“Что такое Крым? Наша страна, наши люди. И надо, чтобы они были в России”.

ПРЕДСКАЗАНИЕ

«Кажется, нет никаких оснований для веры, но я верю, что Запад Россию не получит. Всех патриотов в гроб не загнать, их становится все больше. А если бы и загнали — гробы поднялись бы стоймя и двинулись на защиту своей земли. Я верю — мы останемся самостоятельной страной, независимой, живущей своими порядками, которым тыща лет. Однако легкой жизни у России не будет никогда».

(Слова про стоящие гробы приписали Ванге. Якобы она сказала, что тогда Россия возродится, когда мертвецы встанут в ряд с живыми. Ну, и все подумали про Бессмертный полк. А сказал про эти самые стоящие гробы Валентин Григорьевич. Так что у нас свои пророки есть.)

ЧТО ДЕЛАТЬ?

“Нас бьют по рукам, чтобы мы опустили руки. Не опустим...”