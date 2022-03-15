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Звезды14 марта 2022 22:01

Валентин Распутин: “Нас бьют по рукам, чтобы мы опустили руки. Не опустим...”

15 марта выдающемуся русскому писателю исполнилось бы 85 лет
Эвелина АЗАЕВА
Эвелина АЗАЕВА
15 марта выдающемуся русскому писателю исполнилось бы 85 лет. Фото: Михаил Фомичев/ТАСС

15 марта выдающемуся русскому писателю исполнилось бы 85 лет. Фото: Михаил Фомичев/ТАСС

Классик французской социологии Гюстав Лебон говорил, что народами управляют их мертвецы. И действительно, мы с вами постоянно оглядываемся на миллионы наших погибших солдат. Что бы они сказали, как оценили бы то, как мы распорядились с подаренной нам жизнью.

Выражение “он бы в гробу перевернулся”– тоже из этой сферы. Нам также важно, что сказал по тому или иному поводу Пушкин, Суворов или Оптинские старцы. Потому в соцсетях так популярны цитаты.

Один из тех людей, с которыми будут вечно сверять компас поколения россиян, - Валентин Распутин. Не только потому, что он большой писатель, но и оттого, что он не менее большой Гражданин. В юбилей Валентина Григорьевича вспомним что он говорил в разных своих интервью, что завещал нам помнить.

ВСЕ ЛИ МЫ – НАРОД?

“Никак не могу согласиться с тем, что за народ принимают все население или всего лишь простонародье. Народ - коренная порода нации, рудное тело, несущее в себе главные задатки, основные ценности, врученные нации при рождении. А руда редко выходит на поверхность, она сама себя хранит до определенного часа, в который и способна взбугриться, словно под давлением формировавших ее веков.

Народ в сравнении с населением, быть может, невелик числом, но это отборная гвардия, в решительные часы способная увлекать за собой многих. Все, что могло купиться за доллары и обещания, - купилось; все, что могло предавать, - предало; все, что могло согласиться на красиво-унизительную и удало-развратительную жизнь, - согласилось; все, что могло пресмыкаться, - пресмыкается. Осталось то, что от России не оторвать и что Россию на за какие пряники не отдаст”.

КАК ПОНЯТЬ КТО ЛЮБИТ РОССИЮ, А КТО НЕТ?

“Достоевским замечено: "Не люби ты меня, а полюби ты мое", - вот что вам скажет народ, если захочет удостовериться в искренности вашей любви к нему".

(Удивительно простой и безошибочный способ распознавания лиц, не так ли? Части нашей интеллигенции все немило – и наши священники, и наше советское детство, и наши вожди – сплошь “тираны”, и парад Победы, и наша армия, которая “насиловала немок”, а теперь не дает Зеленскому бомбить Донбасс... Как подходят все эти люди, которые “за мир” под формулу Достоевского-Распутина: просто не любят все НАШЕ.)

О НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ

“ Объявлять конкурс на национальную идею - все равно что объявлять конкурс на мать родную. Национальную идею искать не надо. Она лежит на виду. Это правительство наших, а не чужих национальных интересов, восстановление и защита традиционных ценностей, изгнание в шею всех, кто развращает и дурачит народ, одинаковое государственное тягло для всех субъектов Федерации”.

О НАЦИОНАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ

“У нас это какая-то национальная болезнь - распри. Мы не можем жить дружно, мы не можем делать общее дело, а если делаем, то обязательно с какими-то скандалами, с какими-то подозрениями, разоблачениями. Может быть, это национальная черта, может быть, это болезнь времени - все действительно делится, все проявляет недоверие друг к другу. А без договоренности - и внутри одного союза, и между союзами, - нам дороги не будет”.

(Эту нашу черту давно приметили за рубежом и активно используют ее. Как только подружишься с человеком, и по всем статьям вы друг другу милы, как выяснится вдруг, что он яростно против твоей позиции по... (прививкам, операции на Украине, отношению к властям и т.д.). Ну и пошла описанная Распутиным распря... Кто из нас не отписывался в последние годы от друзей?)

О ФАШИЗМЕ

“Русский человек от фашизма далеко. Чванство - это может быть. А фашизм, который иногда бросается в русский народ... Вот чего нет в нем - это фашизма. Просто национально, генетически в нем нет этого”.

(Особенно вспоминаешь это, глядя на кадры, как на наших военных на Украине напирает агрессивная толпа, а российские солдаты вместо того, чтобы как американцы, выпустить обойму и предотвратить таким образом такие же нападения толп в других городах, уговаривают, стреляют в небо, и потом просто уходят. Даже иностранцы, увидев эти кадры, которые распространила одна из британских газет, отметили благородство россиян.)

О КРЫМЕ

“Что такое Крым? Наша страна, наши люди. И надо, чтобы они были в России”.

ПРЕДСКАЗАНИЕ

«Кажется, нет никаких оснований для веры, но я верю, что Запад Россию не получит. Всех патриотов в гроб не загнать, их становится все больше. А если бы и загнали — гробы поднялись бы стоймя и двинулись на защиту своей земли. Я верю — мы останемся самостоятельной страной, независимой, живущей своими порядками, которым тыща лет. Однако легкой жизни у России не будет никогда».

(Слова про стоящие гробы приписали Ванге. Якобы она сказала, что тогда Россия возродится, когда мертвецы встанут в ряд с живыми. Ну, и все подумали про Бессмертный полк. А сказал про эти самые стоящие гробы Валентин Григорьевич. Так что у нас свои пророки есть.)

ЧТО ДЕЛАТЬ?

“Нас бьют по рукам, чтобы мы опустили руки. Не опустим...”

КультураКультура: литература