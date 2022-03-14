«Хотят расшатать страну и привести к власти антироссийский режим: премьер Белоруссии озвучил жалобы и просьбы к России

Премьер Белоруссии Роман Головченко прилетел в Москву с целым набором жалоб и просьб. В понедельник он встретился с Михаилом Мишустиным. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Премьер Белоруссии Роман Головченко прилетел в Москву с целым набором жалоб и просьб. В понедельник он встретился с Михаилом Мишустиным.

- Признательны нашим белорусским друзьям за конструктивную позицию по ситуации вокруг Украины. Для нас это важно и ценно, - приветствовал Мишустин Головченко.

Российский премьер отметил, что на фоне санкций Россия и Белоруссия намерены усилить кооперацию в Союзном государстве.

- Мы принимаем скоординированные меры, чтобы защитить нашу экономическую безопасность и технологический суверенитет России и Белоруссии. Мы активно занимаемся сближением нашей регуляторики в налоговой, в таможенной сфере, в антимонопольном законодательстве. Формируем также общие правила работы в финансовой и банковских областях, - сказал Мишустин.

Головченко заявил, что Белоруссия рассчитывает на поддержку России в условиях санкций.

- В последние недели Беларусь оказалась под ударом западных санкций, которые в отношение нас в последнее время введены с формулировкой «за соучастие или содействие в российской военной операции в Украине». Ряд санкций повторяют введенные в отношение РФ, а ряд превосходят их. Так, наложено эмбарго на поставки практически всех экспортоориентированных секторов экономики Белоруссии, - пожаловался Головченко.

Он отметил, что с трудностями столкнулась и белорусская банковская система, которая «попала под перекрестные тотальные санкции ЕС и США».

- Цель всех этих действий понятна: вызвать кризис в экономике, рост числа недовольных, предпринять новую попытку расшатал страну и привести к власти антироссийский режим на основе беглой оппозиции. В этих условиях надо действовать быстро и согласованно,- заявил Головченко.

Головченко пояснил, что Белоруссия ждет от России переноса и реструктуризации кредитной задолженности, а также перехода на новую систему ценообразования на поставляемую российскую нефть.