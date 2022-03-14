Volvo официально опровергла выход компании с российского рынка

Новых Volvo из-за рубежа мы, действительно, пока не увидим. Но сворачивать сборку грузовиков в России компания, похоже, не спешит. Фото: Shutterstock

Представьте себе картину: полосатый столб у дороги, знаменующий границу России, а по асфальту удаляется, теряясь в дыму выхлопных газов, колонна автомобилей разных марок. Volkswagen, Skoda, Audi, BMW, Ford - в общем, все те, кто уже объявил о «приостановке работы» или «уходе» с российского рынка.

Только в этой колонне что-то не видно Volvo. Шведская машина словно застряла где-то на подступах к границе. Хотя еще недавно казалось, что она тоже с ними.

- Volvo Group вынуждена временно приостановить свою деятельность в России, - процитировал в конце февраля американский The Wall Street Journal некоего неназванного представителя концерна. И уточнил, что компания прекращает поставки машин из-за рубежа, а также сборку грузовиков на калужском заводе.

И вот Volvo выступила с официальным опровержением. Частичным.

- В настоящее время Volvo Car Russia предоставляет существующим клиентам максимальную поддержку. Также компания серьезно относится к своим обязанностям как работодателя. Пока импорт новых автомобилей в Россию не осуществляется, однако Volvo Car Russia оказывает гарантийную поддержку в рамках актуальной гарантийной политики и законодательства РФ, - сообщила пресс-служба компании.

Расшифровываем. Новых Volvo из-за рубежа мы, действительно, пока не увидим. Но сворачивать сборку грузовиков в России компания, похоже, не спешит. И если на вашем Volvo полетела деталь, не спешите бежать к кузнецу - сервисные центры тоже работают. Опять же, пока – сегодня без этого слова никак.