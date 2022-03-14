«Единая Россия» поможет оперативно восстановить освобожденные территории Донбасса

«Единая Россия» передала беженцам с Донбасса более двух тысяч тонн гуманитарной помощи. Еще 400 тонн продуктов, одежды и других необходимых вещей уже привезли в освобожденные территории ЛДНР. Также партия развернет в Донецке и Луганске гуманитарные центры для распределения помощи нуждающимся.

УСКОРИТЬ ВОЗВРАЩЕНИЕ К МИРНОЙ ЖИЗНИ

«Я был в Станице Луганская и поселке Мирном. Там только что закончились бои, разрушена инфраструктура, — сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на совещании с врио главы МЧС Александром Чуприяном и региональными отделениями партии. - У людей не было без света, теплоснабжения, связи, с выбитыми окнами при минусовых температурах. Сейчас надо максимально сконцентрироваться на помощи этим людям. Мы направим продукты питания, теплые вещи, бытовую технику и будем делать все необходимое, пока не вернется нормальная жизнь».

Секретарь Генсовета отметил, что сейчас в народных республиках востребованы различные специалисты. Партия уже направила бригады медиков для помощи в республиканских госпиталях — эта работа продолжается. Её курируют председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов и зампред комитета Госдумы по здравоохранению Бадма Башанкаев, которые сами уже две недели помогают медикам ЛДНР.

Также требуются строители, дорожные рабочие, энергетики. «Как только определятся потребности, мы сформируем и отправим волонтерские бригады», — сообщил Андрей Турчак.

«Единая Россия» отправляет на Донбасс не только питание, лекарства и предметы первой необходимости, но и стройматериалы для восстановления домов и соцобъектов.

«На сегодняшний день уже собрана колонна общим объемом 131 тонна. Там кирпич, бетонные блоки, цемент, пиломатериалы, штукатурка, крепеж различный. В ближайшие дни этот груз придет на Донбасс», — отметил секретарь Генсовета партии.

Он также сообщил, что «Единая Россия» собрала средства в размере более 120 млн рублей на помощь жителям народных республик. Их направят на наиболее востребованные направления, которые помогут ускорить возвращение к мирной жизни.

«НАСТОЯЩАЯ ГУМАНИТАРНАЯ КАТАСТРОФА»

Помимо этого, секретарь Генсовета призвал заранее подготовиться к оказанию помощи жителям Мариуполя, где еще на прошлой неделе началась «настоящая гуманитарная катастрофа». В ближайшее время город будет освобожден, уверен Андрей Турчак.

«После освобождения города потребуются колоссальные ресурсы. Речь идет о сотнях тысяч жителей. Необходимо заранее формировать гуманитарный груз на такое количество людей. В первую очередь речь идет о продуктах питания, воде, лекарствах. Подготовить автобусы для эвакуации, поскольку город сильно пострадал в результате боев. И нужно сформировать волонтерские бригады медиков и ремонтные, чтобы сразу после зачистки при первой возможности максимально оперативно завезти все в город и оказать помощь», — сказал Андрей Турчак.

В свою очередь, Александр Чуприян поблагодарил «Единую Россию» за оказанную помощь.

«Единая Россия» собрала 60% всей гуманитарной помощи беженцам из Донбасса. Из 3,7 тысяч тонн груза, который мы собрали, почти 60% — отправила «Единая Россия». Благодаря партии более 2,5 тысяч тонн уже доставлено», — резюмировал врио главы МЧС.