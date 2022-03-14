Янукович: «При Порошенко было не сладко, при Зеленском - не смешно»

Экс-президент Украины Виктор Янукович. Фото: Евгений Разумный, Ведомости/ТАСС

МИР НА ДОНБАССЕ СОРВАЛИ КИЕВ И ВАШИНГТОН

Семилетнее бездействие Киева и Вашингтона - это главная причина, почему так и не были внедрены Минские соглашения и началось урегулирование на Донбассе, заявил бывший президент Украины:

«Была создана инициативная группа из самых разных регионов и стран – Украины, России, Израиля, США и других. Это промышленники, бизнесмены, религиозные деятели, ученые, журналисты. В течение кратчайшего времени был разработан план по имплементации минских соглашений».

Документ должен был быть подписан президентом Украины, представителем Донбасса и гарантами - США и Россией.

«Начиная с 2015 года и до начала 2022 года инициативная группа провела большую организационную работу, переговоры, уговоры, разъяснения с представителями Украины, России, США и некоторыми странами ЕС. Нас, как правило, выслушивали, в основном корректно шли обсуждения, никто не отрицал, что мир должен быть достигнут. Но в итоге ни «да», ни «нет», - рассказал экс-президент.

Но представители Украины игнорировали процесс урегулирования, а в администрации Джо Байдена, по словам Януковича заявили, что в Вашингтоне слишком много противоречий по этой теме.

«МЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ПЛАН ПЕРЕМИРИЯ»

При этом еще можно остановить трагедию, считает бывший президент Незалежной:

«История конфликта началась давно, восемь лет назад. Да, не Зеленский начал войну в 2014 году, а Турчинов (экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины). Порошенко ее продолжал и подогревал, делал бизнес на крови. Но именно Зеленский еще во время своих выборов обещал Украине, что не он начинал, но он закончит военный конфликт на востоке Украины. Ему поверили избиратели и избрали президентом. К сожалению, он их обманул. Но сейчас уже маски сорваны, пришел момент истины, еще есть шанс остановить трагедию»

Янукович рассказал и, что лично предлагал Зеленскому план перемирия:

«Моя команда начала работать с его (Зеленского) ближайшим окружением. Было организовано несколько встреч. Мы предложили план перемирия на Донбассе, он был детально, пошагово расписан. Итог – подписание мирного соглашения Украины с Донбассом, создание международного Фонда восстановления Донбасса. Реинтеграция Донбасса в Украину».

Но этот документ, не заинтересовал другую сторону, отметил бывший украинский лидер.

Янукович рассказал, что лично предлагал Зеленскому план перемирия. Фото: REUTERS

«ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ ПОДДЕРЖАТЬ»

Что касается личного отношения Януковича к нынешнему президенту Украины, то по его словам, оно всегда было хорошим - и как к человеку, и как к артисту. Например, он сразу поздравил Зеленского с победой на выборах:

«Я хорошо понимал, что с его опытом работать на таком уровне будет очень тяжело. Очень хотелось поддержать и помочь».

"Зеленский был избран в 2019 году. Именно с Зеленским связывали большие надежды с локализацией конфликта и жители Донбасса, и большинство избирателей Украины. К сожалению, этого не сталось. В народе говорили: "пришел Порошенко – стало не сладко, пришел Зеленский – не смешно", - добавил Янукович.